Интимная гимнастика: что такое мышцы тазового дна, где они находятся и как проводить их тренировку

Интимная гимнастика: что такое мышцы тазового дна, где их искать и как тренировать

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ксения Мельниченко, врач-гинеколог и специалист эстетической гинекологии из клиники GG Beauty Елены Гольцовой, освещает важность мышц тазового дна (МТД) для женщин и предоставляет информацию о том, как найти эти мышцы и как эффективно их тренировать. Исследование, проведенное на выборке из 100 женщин, показало, что большинство имели представление о МТД, однако немногие обращались за помощью к специалистам по проблемам тазового дна.

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МТД выполняют ряд важных функций, таких как поддержка тазовых органов, поддержание правильной работы мочеполовой системы, стабилизация таза и поясничного отдела позвоночника, регуляция внутрибрюшного давления, участие в формировании родовых путей и сексуальная функция. Укрепленные МТД способны предотвратить и решить ряд проблем, таких как болезненный половой контакт, недержание мочи, опущение стенок влагалища, хроническая тазовая боль и другие.

Упражнения Кегеля, разработанные американским гинекологом Арнольдом Кегелем в 1952 году, являются наиболее известным комплексом для тренировки МТД. Эти упражнения стали частью интимной гимнастики, однако подробные сведения о правильном выполнении таких упражнений остаются малоизвестными.