Симптомы менопаузы, о которых пациенты неохотно говорят врачам

Менопауза: симптомы, о которых не любят рассказывать врачу

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Акушер-гинеколог из Университетской клиники H-Clinic, Полина Голикова, рассматривает проблемы, связанные с менопаузой и ее симптомами, предлагая методы облегчения жизни в этот период.

Фото: unsplash.com by Ryan Moreno ryanmoreno is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вагинальная сухость: это распространенный симптом, вызванный снижением уровня эстрогенов. Гормональная терапия и увлажняющие средства являются эффективными методами лечения.

Недержание мочи: еще одна проблема, связанная с менопаузой, может требовать медикаментозного или аппаратного лечения.

Снижение либидо: обусловлено психоэмоциональным дисбалансом и изменениями в гормональном фоне. Гормональная терапия и консультации у психолога могут помочь в улучшении качества сексуальной жизни.

Хроническая молочница: может быть следствием дисбаланса микрофлоры, вызванного эстрогенным дефицитом. Лечение включает в себя местные гормональные препараты и поддержание микрофлоры.

Рецедивы молочницы могут быть признаком других патологий, таких как сахарный диабет. Пациентам рекомендуется обращаться за консультацией к врачу и проходить необходимые обследования для выявления причин проблемы.









Вагинальная сухость: это распространенный симптом, вызванный снижением уровня эстрогенов. Гормональная терапия и увлажняющие средства являются эффективными методами лечения.

Недержание мочи: еще одна проблема, связанная с менопаузой, может требовать медикаментозного или аппаратного лечения.

Снижение либидо: обусловлено психоэмоциональным дисбалансом и изменениями в гормональном фоне. Гормональная терапия и консультации у психолога могут помочь в улучшении качества сексуальной жизни.

Хроническая молочница: может быть следствием дисбаланса микрофлоры, вызванного эстрогенным дефицитом. Лечение включает в себя местные гормональные препараты и поддержание микрофлоры.

Рецедивы молочницы могут быть признаком других патологий, таких как сахарный диабет. Пациентам рекомендуется обращаться за консультацией к врачу и проходить необходимые обследования для выявления причин проблемы.