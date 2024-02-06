Симптомы менопаузы, о которых пациенты неохотно говорят врачам

Акушер-гинеколог из Университетской клиники H-Clinic, Полина Голикова, рассматривает проблемы, связанные с менопаузой и ее симптомами, предлагая методы облегчения жизни в этот период.
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Вагинальная сухость: это распространенный симптом, вызванный снижением уровня эстрогенов. Гормональная терапия и увлажняющие средства являются эффективными методами лечения.
Недержание мочи: еще одна проблема, связанная с менопаузой, может требовать медикаментозного или аппаратного лечения.
Снижение либидо: обусловлено психоэмоциональным дисбалансом и изменениями в гормональном фоне. Гормональная терапия и консультации у психолога могут помочь в улучшении качества сексуальной жизни.
Хроническая молочница: может быть следствием дисбаланса микрофлоры, вызванного эстрогенным дефицитом. Лечение включает в себя местные гормональные препараты и поддержание микрофлоры.
Рецедивы молочницы могут быть признаком других патологий, таких как сахарный диабет. Пациентам рекомендуется обращаться за консультацией к врачу и проходить необходимые обследования для выявления причин проблемы.
Вагинальная сухость: это распространенный симптом, вызванный снижением уровня эстрогенов. Гормональная терапия и увлажняющие средства являются эффективными методами лечения.
Недержание мочи: еще одна проблема, связанная с менопаузой, может требовать медикаментозного или аппаратного лечения.
Снижение либидо: обусловлено психоэмоциональным дисбалансом и изменениями в гормональном фоне. Гормональная терапия и консультации у психолога могут помочь в улучшении качества сексуальной жизни.
Хроническая молочница: может быть следствием дисбаланса микрофлоры, вызванного эстрогенным дефицитом. Лечение включает в себя местные гормональные препараты и поддержание микрофлоры.
Рецедивы молочницы могут быть признаком других патологий, таких как сахарный диабет. Пациентам рекомендуется обращаться за консультацией к врачу и проходить необходимые обследования для выявления причин проблемы.
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