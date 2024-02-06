Шесть книг о здоровом отношении к своему телу

Шесть книг о здоровых отношениях с телом

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Представленная коллекция книг о заботе о себе помогает взглянуть на ситуацию более объективно, чтобы насладиться пляжным сезоном без лишнего стресса.

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"Вы достаточно хороши" — Юлия Тертышная: развивает установку на достаточность вместо недостаточности, призывая к действиям из желания перемен, а не из необходимости исправить себя.

"Нетревожные отношения с едой (и с собой)" — Мария Кардакова: предлагает научно обоснованные рекомендации для построения здоровых отношений с едой, приобретения здоровых привычек питания и изменения подхода к нему на всю жизнь.

"Бег навстречу себе" — Оксана Ахмедова: вдохновляющая история сильной девушки и руководство по бегу, которое подчеркивает важность уважительного отношения к себе и своим желаниям.

"Ты красивее, чем тебе кажется" — Сигне Дарпинян, Венди Стерлинг и Шелли Аггарвал: предлагает профилактику расстройств пищевого поведения, развеивает мифы о диетах и стимулирует к заботе о себе с раннего возраста.

"Больше чем тело" — Лекси Кайт, Линдси Кайт: подчеркивает важность чувственного благополучия над внешней привлекательностью, предлагая новые подходы к самоприятию.

"Почему я не худею" — Анастасия Томилова: предоставляет методы изменения мышления для преодоления замкнутого круга диет и позволяет наслаждаться процессом изменений, не падая в жернова мучительного стремления к идеалу.