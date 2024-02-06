Существует семь методов для осветления зубов без применения зубной пасты

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Семь способов отбелить зубы без зубной пасты

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Утром, когда тюбик зубной пасты закончился и нет времени бежать за новым перед важным свиданием или встречей, есть несколько способов отбелить зубы в домашних условиях.

Семь способов отбелить зубы без зубной пасты
Фото: Certo Xornal from Ribeira, Galicia, España. Saúde bucodental
  1. Сода и лимонный сок: смешайте соду и лимонный сок до получения пасты, нанесите на зубную щетку и аккуратно почистите зубы, но будьте осторожны с кислотой, чтобы не повредить эмаль.
  2. Соленая вода: растворите чайную ложку соли в стакане воды для создания антисептического раствора, который поможет отбелить зубы.
  3. Активированный уголь: используйте измельченный активированный уголь для устранения зубного налета, промывайте рот водой после использования.
  4. Банановая кожура: потрите зубы внутренней стороной кожуры банана, содержащей калий и магний, затем прополоскайте рот водой.
  5. Клубника и яблоки: используйте пюре из клубники и яблок, содержащее кислоту, для удаления пятен с поверхности зубов. Добавьте немного соды для усиления эффекта.
  6. Масло кокоса: нанесите кокосовое масло на зубы и втирайте его в течение 15 минут, затем прополоскайте рот.
  7. Отбеливающий карандаш и жвачка: воспользуйтесь отбеливающим карандашом для освежения дыхания и отбеливания зубов, также используйте жвачку без сахара для удаления остатков пищи и стимуляции слюноотделения.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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