Существует семь методов для осветления зубов без применения зубной пасты

Семь способов отбелить зубы без зубной пасты

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Утром, когда тюбик зубной пасты закончился и нет времени бежать за новым перед важным свиданием или встречей, есть несколько способов отбелить зубы в домашних условиях.

Фото: Certo Xornal from Ribeira, Galicia, España. Saúde bucodental

Сода и лимонный сок: смешайте соду и лимонный сок до получения пасты, нанесите на зубную щетку и аккуратно почистите зубы, но будьте осторожны с кислотой, чтобы не повредить эмаль. Соленая вода: растворите чайную ложку соли в стакане воды для создания антисептического раствора, который поможет отбелить зубы. Активированный уголь: используйте измельченный активированный уголь для устранения зубного налета, промывайте рот водой после использования. Банановая кожура: потрите зубы внутренней стороной кожуры банана, содержащей калий и магний, затем прополоскайте рот водой. Клубника и яблоки: используйте пюре из клубники и яблок, содержащее кислоту, для удаления пятен с поверхности зубов. Добавьте немного соды для усиления эффекта. Масло кокоса: нанесите кокосовое масло на зубы и втирайте его в течение 15 минут, затем прополоскайте рот. Отбеливающий карандаш и жвачка: воспользуйтесь отбеливающим карандашом для освежения дыхания и отбеливания зубов, также используйте жвачку без сахара для удаления остатков пищи и стимуляции слюноотделения.