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Пять наилучших масел, способствующих ускорению роста волос

Пять лучших масел для роста волос

1:03
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Ниже перечислены пять масел, которые не только способствуют росту волос, но и улучшают их состояние:

Пять лучших масел для роста волос
Фото: https://imidj-sk.ru/
  1. Масло розмарина: исследования показали его эффективность в увеличении количества волос у людей с алопецией, но необходимо использовать осторожно из-за возможного раздражения кожи головы. Рекомендуется смешивать с нейтральными маслами перед нанесением.
  2. Репейное масло: богато витаминами и минералами, обладает питательными свойствами для волос. Можно использовать как основу или смешивать с другими маслами.
  3. Аргановое масло: называется "жидким золотом для волос" благодаря содержанию полиненасыщенных жирных кислот и каротина, улучшает кровоснабжение волосяных луковиц и имеет противовоспалительное действие.
  4. Масло черного тмина: богато витаминами и микроэлементами, питает волосяные фолликулы, способствует их росту и укреплению.
  5. Кокосовое масло: идеально для чувствительной кожи головы, обогащено витамином Е и антиоксидантами, способствует росту волос и придает им блеск.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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