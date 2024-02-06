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Эти продукты будут таким же эффективным стимулом утром, как и кофе

Эти продукты разбудят утром не хуже, чем кофе

1:40
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Кофе, как стимулятор нервной системы, обеспечивает бодрость и энергию. Однако существуют и другие продукты, не содержащие кофеина, но способные поддерживать подобное действие.Однако существуют и другие продукты, не содержащие кофеина, но способные поддерживать подобное действие. Для эффективного обеспечения организма энергией необходимо правильное питание и получение достаточного количества калорий. Организм получает энергию из окисления жирных кислот, глюкозы и белков. Углеводы, жиры и белки играют ключевую роль в обеспечении питательных веществ и поддержании энергетического баланса.

Эти продукты разбудят утром не хуже, чем кофе
Фото: pixabay. com by Pixabay user 1507844 is licensed under public domain

Жир является основным источником энергии, поскольку при его сгорании образуется 9,3 калории на грамм. Углеводы также важны, особенно сложные. При необходимости получить энергию быстро можно воспользоваться легкоусвояемыми (быстрыми) углеводами.

Для бодрости и энергии рекомендуется включить в рацион следующие продукты:

  • Цельные злаки, такие как рисовая, пшенная и овсяная каша, обеспечивающие "медленные" углеводы и содержащие клетчатку, витамины E и B-группы.
  • Орехи, мясо и рыба, содержащие изолейцин, стимулирующий иммунную систему и участвующий в синтезе гемоглобина.
  • Бобовые, такие как нут, чечевица, фасоль и горох, поставляющие растительный белок, железо и сложные углеводы.
  • Ягоды и фрукты, предоставляющие организму витамины и энергию, например, гранатовый сок, который поддерживает уровень гемоглобина и придает ощущение бодрости.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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