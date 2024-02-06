Рекомендации для тех, кто не испытывает привычку завтракать

Советы для тех, кто не любит завтракать

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Перечислим факторы, которые могут вызывать отсутствие аппетита по утрам.

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Еды с избытком жиров и белков в позднем ужине могут подавлять ощущение голода на следующий день. Белки, воздействуя на гормоны, ответственные за аппетит, и жиры, обладающие подобным эффектом, способны сдерживать чувство голода.

Также следует учитывать, что поздний ужин влияет на качество сна, делая его непродолжительным и неглубоким. Это в свою очередь может повлиять на функцию центральной нервной системы. Если утром появляется ощущение слабости, апатии и нехватки энергии, это может уменьшить желание позавтракать.

Для того чтобы утром возникало желание завтракать, рекомендуется выбирать продукты, содержащие аминокислоту триптофан, необходимую для синтеза мелатонина — гормона сна. Это включает в себя продукты, такие как индейка, рыба, семена кунжута, бананы, яйца, икра, помидоры, имбирь и проросшие зерна.

Что делать, если нет желания завтракать

Есть несколько советов в этом случае:

Уменьшайте потребление углеводов вечером, увеличивая количество некрахмальных овощей на ужин, таких как огурцы, листовые салаты, болгарский перец, щавель, спаржа, цукини, рукола, артишоки, горох, зелень, брюссельская капуста.

Контролируйте время последнего приема пищи, старайтесь ужинать за 1-2 часа до сна.

Если нет аппетита утром, не заставляйте себя есть, начните с небольшого количества воды или чая. Постепенно добавляйте в рацион несколько ложек творога с орехами, сырники, яйцо с овощами, бутерброд с индейкой или рыбой и листьями салата.