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Рекомендации для тех, кто не испытывает привычку завтракать

Советы для тех, кто не любит завтракать

1:45
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Перечислим факторы, которые могут вызывать отсутствие аппетита по утрам.

Советы для тех, кто не любит завтракать
Фото: commons.wikimedia.org by Shisma is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Еды с избытком жиров и белков в позднем ужине могут подавлять ощущение голода на следующий день. Белки, воздействуя на гормоны, ответственные за аппетит, и жиры, обладающие подобным эффектом, способны сдерживать чувство голода.

Также следует учитывать, что поздний ужин влияет на качество сна, делая его непродолжительным и неглубоким. Это в свою очередь может повлиять на функцию центральной нервной системы. Если утром появляется ощущение слабости, апатии и нехватки энергии, это может уменьшить желание позавтракать.

Для того чтобы утром возникало желание завтракать, рекомендуется выбирать продукты, содержащие аминокислоту триптофан, необходимую для синтеза мелатонина — гормона сна. Это включает в себя продукты, такие как индейка, рыба, семена кунжута, бананы, яйца, икра, помидоры, имбирь и проросшие зерна.

Что делать, если нет желания завтракать

Есть несколько советов в этом случае:

  • Уменьшайте потребление углеводов вечером, увеличивая количество некрахмальных овощей на ужин, таких как огурцы, листовые салаты, болгарский перец, щавель, спаржа, цукини, рукола, артишоки, горох, зелень, брюссельская капуста.
  • Контролируйте время последнего приема пищи, старайтесь ужинать за 1-2 часа до сна.
  • Если нет аппетита утром, не заставляйте себя есть, начните с небольшого количества воды или чая. Постепенно добавляйте в рацион несколько ложек творога с орехами, сырники, яйцо с овощами, бутерброд с индейкой или рыбой и листьями салата.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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