Перечислим факторы, которые могут вызывать отсутствие аппетита по утрам.
Еды с избытком жиров и белков в позднем ужине могут подавлять ощущение голода на следующий день. Белки, воздействуя на гормоны, ответственные за аппетит, и жиры, обладающие подобным эффектом, способны сдерживать чувство голода.
Также следует учитывать, что поздний ужин влияет на качество сна, делая его непродолжительным и неглубоким. Это в свою очередь может повлиять на функцию центральной нервной системы. Если утром появляется ощущение слабости, апатии и нехватки энергии, это может уменьшить желание позавтракать.
Для того чтобы утром возникало желание завтракать, рекомендуется выбирать продукты, содержащие аминокислоту триптофан, необходимую для синтеза мелатонина — гормона сна. Это включает в себя продукты, такие как индейка, рыба, семена кунжута, бананы, яйца, икра, помидоры, имбирь и проросшие зерна.
Что делать, если нет желания завтракать
Есть несколько советов в этом случае:
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.