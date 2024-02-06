Как достичь потери веса, минимизируя негативное воздействие на здоровье

Как похудеть без вреда для здоровья

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Советы Анастасии Юрковой, мастера-тренера направления групповых программ XFIT в России, о том, как эффективно и безопасно похудеть в короткий срок. За месяц реально достичь уменьшения объемов за счет избавления от лишней жидкости (до 5 см в объемах), снижения жировой массы тела (1-2 кг) и улучшения мышечного тонуса. Однако, для положительных результатов, особенно при наличии более 10 кг лишнего веса, требуется ответственный и дисциплинированный подход.

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Анастасия Юркова подчеркивает важность правильного питания и питьевого режима. Рекомендуется потребление 30 мл жидкости на 1 кг массы тела в день, с учетом посещения сауны и лимфодренажного массажа. Отказ от алкоголя, соленых и острых продуктов способствует снижению отечности и избыточного веса.

На питание накладываются ограничения на вредные продукты, соблюдение уровня калорий и равномерное распределение приемов пищи. Дополнительно рекомендуется включить тренировки 3-4 раза в неделю, с фокусом на кардио и функциональные тренировки. Эффективными вариантами являются равномерное кардио и силовые тренировки, подходящие для всех групп мышц.