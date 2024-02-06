Голова быстро загрязняется: какие факторы на это влияют и как справиться с этой проблемой

Быстро пачкается голова: в чем причина и что делать

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Поддержание свежести волос и решение проблемы быстрого загрязнения головы — тема нашего разговора с профессионалом. Индивидуальная частота мытья волос зависит от типа кожи и активности сальных желез.

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Увлажнение, устранение следов усталости и борьба с шелушением могут быть достигнуты сочетанием поверхностного пилинга и инъекций биоревитализанта Profhilo. Причины быстрого загрязнения часто связаны с жирной себореей, ее видами и факторами, такими как генетика, инфекции, лекарства, неправильный уход и диета. Для решения этой проблемы и снижения жирности кожи головы трихологи рекомендуют комплексный подход с медикаментозными и косметологическими методами, включая токи дарсонваля и мезотерапию.

Поддерживающие процедуры могут быть полезны даже для тех, кто не сталкивается с проблемой повышенной жирности, в целях профилактики и поддержания здоровья волос и кожи головы.