Пять процедур для лица, тела и волос, которые рекомендуется провести весной

Пять процедур для лица, тела и волос, которые надо сделать весной

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весенние процедуры, рекомендованные специалистами салона BURO. Beauty, включают следующие:

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Пилинг и глубокое увлажнение:

Весной рекомендуется провести процедуру поверхностного пилинга, совмещенного с инъекциями биоревитализанта Profhilo. Этот комплексный подход помогает увлажнить кожу, устранить признаки усталости и придать сияние.

Безынъекционная мезотерапия:

Процедура с использованием аппарата Dermadrop позволяет в короткие сроки обеспечить увлажнение, лифтинг, борьбу с пигментацией и высыпаниями. Это быстрое и комфортное решение для занятых горожан.

Обертывание с морской водой и водорослями: Эта процедура включает в себя скрабирование, обертывание и нанесение крема с морской водой и водорослями. Результатом является гладкая, увлажненная кожа, насыщенная полезными минералами.

Эндосфера:

Эндосфера — аппаратная массажная методика, направленная на моделирование контуров тела. Курс из 8-10 процедур помогает вывести лишнюю жидкость, восстановить тонус кожи и уменьшить признаки целлюлита.

Восстанавливающая процедура для волос Tokio Inkarami:

После зимы волосы часто нуждаются в восстановлении. Процедура Tokio Inkarami, основанная на аминокислотах, кератине и церамидах, обеспечивает интенсивный уход, делая волосы плотными и блестящими на длительный период.