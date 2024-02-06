Весенние процедуры, рекомендованные специалистами салона BURO. Beauty, включают следующие:
Пилинг и глубокое увлажнение:
Весной рекомендуется провести процедуру поверхностного пилинга, совмещенного с инъекциями биоревитализанта Profhilo. Этот комплексный подход помогает увлажнить кожу, устранить признаки усталости и придать сияние.
Безынъекционная мезотерапия:
Процедура с использованием аппарата Dermadrop позволяет в короткие сроки обеспечить увлажнение, лифтинг, борьбу с пигментацией и высыпаниями. Это быстрое и комфортное решение для занятых горожан.
Обертывание с морской водой и водорослями: Эта процедура включает в себя скрабирование, обертывание и нанесение крема с морской водой и водорослями. Результатом является гладкая, увлажненная кожа, насыщенная полезными минералами.
Эндосфера:
Эндосфера — аппаратная массажная методика, направленная на моделирование контуров тела. Курс из 8-10 процедур помогает вывести лишнюю жидкость, восстановить тонус кожи и уменьшить признаки целлюлита.
Восстанавливающая процедура для волос Tokio Inkarami:
После зимы волосы часто нуждаются в восстановлении. Процедура Tokio Inkarami, основанная на аминокислотах, кератине и церамидах, обеспечивает интенсивный уход, делая волосы плотными и блестящими на длительный период.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.