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Как поддержать волосы после зимы и использования головного убора: советы по борьбе с пушистостью, статическим электричеством и сохранению объема

Волосы после зимы и шапки: что делать, чтобы они не пушились, не электризовались и сохраняли объем

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Волосы могут сталкиваться с проблемой избыточной пушистости по разным причинам, таким как текстура кудрявых волос, частое окрашивание или недостаток ухода. Ошибки в уходе за волосами, вызывающие пушистость, могут быть исправлены с помощью следующих советов:

Волосы после зимы и шапки: что делать, чтобы они не пушились, не электризовались и сохраняли объем
Фото: https://pbs.twimg.com/

Проблема 1: избыточная пушистость волос

1. Пользуйтесь питательными средствами:

  • Используйте средства с пометкой "питательный", содержащие силиконы и масла, например, карите или арганы, чтобы придать волосам плотность и однородность структуры.

2. Правильное сушение:

  • Направляйте струю воздуха фена сверху вниз, используя расческу, чтобы запечатать чешуйки волос и сделать их более гладкими. Не забывайте о термозащите.

3. Несмываемое средство:

  • Используйте разглаживающий спрей или легкое масло после высыхания волос, чтобы устранить пушистость.

Проблема 2: электризация волос

1. Смените расческу:

  • Используйте деревянную, силиконовую, турмалиновую или карбоновую расческу, чтобы избежать статического электричества и не повреждать волосы.

2. Правильный стайлер:

  • Приобретите стайлер с ионизированным покрытием для укладки волос, чтобы нейтрализовать заряженные частицы.

3. Экстренная помощь:

  • Носите с собой антистатический спрей или увлажняющее средство для борьбы с электризацией.

Проблема 3: Недостаток объема волос

1. Сушите волосы, наклонив голову вниз:

  • Сушите волосы, наклонив голову вниз, чтобы создать объемную укладку.

2. Правильное нанесение бальзама:

  • Не отжимайте тонкие волосы перед нанесением бальзама, чтобы не утяжелять кончики.

3. Используйте сухой шампунь:

  • Продлите свежесть прически и придайте прикорневой объем с помощью сухого шампуня.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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