Уход за собой в новом измерении: расширенный ассортимент масок для тела

Маски для тела: еще больше заботы о себе

0:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дарите заботу всему своему телу с разнообразием масок, не ограничиваясь лицом. Воспользуйтесь трендом "me time" и уделите внимание коже рук, ног, спины и бедер.

Фото: nuevamujer.com

Экспериментируйте с масками, подбирая их в зависимости от потребностей вашей кожи. Наносите маски в душе или в ванной, предварительно проведя мягкий пилинг для повышения эффективности.

От восстанавливающих до увлажняющих и антицеллюлитных, выбор масок для тела богат различными вариантами. Не забывайте следовать инструкции, а результат порадует вас и вашу кожу.