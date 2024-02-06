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Как достичь увеличения объема губ без использования инъекций: пять методов

Как увеличить губы без инъекций: пять способов

1:23
Моя семья » Красота и стиль

Возможен ли придание объема губам без использования инъекций? Да, существует по меньшей мере пять методов.

Как увеличить губы без инъекций: пять способов
Фото: https://oir.mobi/
  • Самомассаж: перед тем, как начать массаж губ, тщательно вымойте руки или, еще лучше, используйте одноразовые перчатки, как это делают специалисты. Выполняйте аккуратные массажные движения как изнутри, так и снаружи губ.
  • Вакуумный массажер: увеличение объема губ без инъекций возможно с использованием вакуумного массажера дома. Воздействие вакуума стимулирует микроциркуляцию и обменные процессы в коже губ, придавая им яркость и объем.
  • Пламперы для губ: используйте блески и кремы для губ с эффектом плампинга, которые увеличивают объем за счет улучшения кровообращения. Эти продукты содержат гиалуроновую кислоту и компоненты, такие как ментол, кофеин, экстракты эвкалипта, жгучего перца, имбиря и корицы.
  • Гидрогелевые патчи: нанесите на губы патчи с гидрогелем, содержащие коллаген и/или гиалуроновую кислоту. Эти патчи быстро разглаживают складки на губах, придавая им визуальный объем.
  • Макияж: используйте два лайфхака визажистов: наносите помаду за пределы естественного контура губ и добавьте блеск сверху, либо создайте макияж в стиле омбре с плавным переходом от темного к светлому в центре губ.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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