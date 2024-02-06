Как достичь увеличения объема губ без использования инъекций: пять методов

Возможен ли придание объема губам без использования инъекций? Да, существует по меньшей мере пять методов.
Фото: https://oir.mobi/
Самомассаж: перед тем, как начать массаж губ, тщательно вымойте руки или, еще лучше, используйте одноразовые перчатки, как это делают специалисты. Выполняйте аккуратные массажные движения как изнутри, так и снаружи губ.
Вакуумный массажер: увеличение объема губ без инъекций возможно с использованием вакуумного массажера дома. Воздействие вакуума стимулирует микроциркуляцию и обменные процессы в коже губ, придавая им яркость и объем.
Пламперы для губ: используйте блески и кремы для губ с эффектом плампинга, которые увеличивают объем за счет улучшения кровообращения. Эти продукты содержат гиалуроновую кислоту и компоненты, такие как ментол, кофеин, экстракты эвкалипта, жгучего перца, имбиря и корицы.
Гидрогелевые патчи: нанесите на губы патчи с гидрогелем, содержащие коллаген и/или гиалуроновую кислоту. Эти патчи быстро разглаживают складки на губах, придавая им визуальный объем.
Макияж: используйте два лайфхака визажистов: наносите помаду за пределы естественного контура губ и добавьте блеск сверху, либо создайте макияж в стиле омбре с плавным переходом от темного к светлому в центре губ.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ