Как эффективно очищать кисти для макияжа

Как правильно мыть кисти для макияжа

При покупке новых кистей для макияжа рекомендуется провести тщательную очистку перед первым использованием. Идеальными средствами для этого являются специальные шампуни для кистей, такие как Esstir или Bobbi Brown, или же мягкие очищающие средства, подходящие для чувствительной кожи.

Важно избегать попадания воды на феррул — соединение ворса и ручки. Рекомендуется не чаще один раз в две-четыре недели проводить общую очистку кистей, приспосабливая частоту к типу косметических средств и частоте их использования. Для сушки кистей следует укладывать их в горизонтальное положение.

Процесс ежедневной очистки кистей лучше выполнять средствами без спирта, чтобы избежать повреждения ворса. Рекомендуется использовать специализированные очищающие средства или одноразовые салфетки, такие как Esstir или Make Up For Ever, с бесспиртовой формулой. Хранение кистей рекомендуется при комнатной температуре, избегая высокой влажности и прямого воздействия отопительных приборов.