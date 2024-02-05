Как бороться с сухостью волос

Если вы заметили, что ваши волосы стали сухими, есть несколько действенных методов по уходу:
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Увлажняйте волосы: используйте шампунь, маску и кондиционер с увлажняющими и восстанавливающими компонентами, такими как керамиды, гиалуроновая кислота и различные масла.
Не мойте волосы каждый день: перерыв в ежедневном мытье может помочь сухим волосам. Используйте щадящий шампунь без силиконов и сульфатов.
Масляные обертывания перед мытьем: применяйте масло на волосы перед мытьем, массируйте и оставляйте на некоторое время для восстановления влажности.
Правильное ополаскивание: заканчивайте процесс мытья волос теплой или прохладной водой, а также используйте уксус для волос в качестве ополаскивателя.
Долгое расчесывание: расчесывание волос долгими щетками помогает равномерно распределить естественные масла по длине волос.
Избегайте термических устройств: ограничьте использование фена, утюжка и плойки. При необходимости, используйте мягкое сушение полотенцем или специальные материалы.
Добавьте липиды в рацион: включите продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как рыба, орехи, семена льна и растительные масла, в свой рацион. Дополнительно можно принимать биодобавки с жирными кислотами.
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