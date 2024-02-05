Характеристики макияжа в зимний период: рекомендации профессионалов

Особенности зимнего макияжа — советы визажистов

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зимний уход за кожей и особенности макияжа требуют особого внимания к выбору косметики. Подходящие продукты помогут бережно ухаживать за кожей, предотвращая ее сухость и раздражение в условиях холода. Важной задачей зимнего макияжа является также защита кожи. Вот несколько советов относительно неотъемлемых элементов ухода и макияжа в суровых зимних условиях.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

1. Выбирайте увлажняющее тональное средство: Зимой кожа подвергается воздействию холода и ветра на улице, а также сухого воздуха в помещении, что может вызвать потерю влаги и появление морщинок. Оптимальным решением будет выбор тональной основы с увлажняющими компонентами и плотной текстурой, способной выровнять тон и защитить кожу от обезвоживания.

2. Предпочтение кремовым румянам: Для поддержания естественного румянца в морозные дни рекомендуется использовать кремовые румяна. Они не только добавят цвет, но и станут дополнительным слоем защиты для кожи. Бронзовые румяна также могут быть отличным выбором, если наносить их аккуратно, создавая естественный эффект.

3. Уход за губами в несколько этапов: Губы особенно нуждаются в уходе зимой, так как тонкая кожа может обветриваться и шелушиться. При выборе помады следует отдавать предпочтение тем, в составе которых есть масла. Рекомендуется делать макияж губ в несколько этапов: начиная с плотного бальзама, затем наносить помаду и завершать макияж прозрачным блеском.

4. Бережное очищение кожи: Снятие макияжа зимой требует максимально бережного подхода, чтобы не нарушить защитный барьер кожи. При использовании стойких средств рекомендуется выбирать масла для снятия макияжа или молочко с жирной текстурой. Они эффективно удаляют плотные средства, предотвращая пересушивание кожи. Для макияжа обычной стойкости подойдет пенка, а мицеллярная вода также может быть полезной.