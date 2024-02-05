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Могут ли молочные продукты влиять негативно на состояние кожи

Оказывают ли молочные продукты негативное воздействие на состояние кожи

1:33
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В последние годы от молочных продуктов отказываются не только веганы, но и многие, кто обращает внимание на состояние кожи. Существует мнение, что молоко может вызывать проблемы, такие как акне и отечность. Однако не все эксперты разделяют это мнение, поскольку научных доказательств связи между употреблением молока и проблемами кожи недостаточно.

Оказывают ли молочные продукты негативное воздействие на состояние кожи
Фото: https://www.thepioneerwoman.com is licensed under https://www.thepioneerwoman.com/food-cooking/cooking-tips-tutorials/a40364377/can-you-freeze-milk/

Научные исследования, опубликованные в журнале "Питательные вещества" в 2018 году, указывают на связь между употреблением более 1 стакана низкожирного молока в день и увеличением количества высыпаний на коже. Однако специалисты подчеркивают, что реакция организма на продукт зависит от многих факторов, включая состав продукта, термическую обработку и общее состояние здоровья человека.

Вопрос о замене коровьего молока растительными альтернативами зависит от конкретного вида альтернативного молока и объема его употребления. Овсяное молоко, например, может быть вредным при избыточном потреблении из-за высокого содержания сахара. В то время как миндальное, рисовое или соевое молоко, обогащенные кальцием и витаминами, могут предоставить хорошие альтернативы для тех, кто решает ограничить потребление коровьего молока.

Окончательное решение об отказе от молочных продуктов рекомендуется принимать только при наличии лактозной непереносимости или уверенности в том, что молоко вредит именно вам. В остальных случаях, стоит обратиться к мнению специалистов по питанию, которые считают молоко полезным.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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