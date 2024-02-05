Как правильно наносить тональный крем на кожу лица

Чем наносить тональный крем на лицо

0:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Способы нанесения тонального крема включают использование пальцев, спонжа и кисти. Для природного покрытия и растушевывания легких основ лучше всего подходит нанесение пальцами. Тем не менее, те, кто предпочитает плотные текстуры, могут обратить внимание на другие методы.

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Спонж, увлажненный перед использованием, обеспечивает ровное покрытие, даже при использовании плотных тональных средств, и подходит для кожи с несовершенствами.

Кисть для макияжа, особенно такая, как "бочонок", предоставляет более профессиональный вариант, позволяя как растушевать, так и набирать плотность покрытия.

Не рекомендуется использовать ватный диск в повседневном макияже из-за негигиеничности и возможности прилипания ворсинок к лицу, однако в срочных ситуациях он может пригодиться для коррекции макияжа.