Как правильно наносить тональный крем на кожу лица

Способы нанесения тонального крема включают использование пальцев, спонжа и кисти. Для природного покрытия и растушевывания легких основ лучше всего подходит нанесение пальцами. Тем не менее, те, кто предпочитает плотные текстуры, могут обратить внимание на другие методы.
Спонж, увлажненный перед использованием, обеспечивает ровное покрытие, даже при использовании плотных тональных средств, и подходит для кожи с несовершенствами.
Кисть для макияжа, особенно такая, как "бочонок", предоставляет более профессиональный вариант, позволяя как растушевать, так и набирать плотность покрытия.
Не рекомендуется использовать ватный диск в повседневном макияже из-за негигиеничности и возможности прилипания ворсинок к лицу, однако в срочных ситуациях он может пригодиться для коррекции макияжа.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.