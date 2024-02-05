Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты назвали признаки, указывающие на серьезную неисправность автомобиля
В Букингемском дворце объяснили, почему Карл III решил заявить о раковом заболевании
Ученые обнаружили негативные последствия отсутствия вентиляции кухни
Токсиколог рассказал, кому нельзя пить чёрный чай, а кому — зелёный
Рак диагностировали у короля Британии
Автоэксперты рассказали, чем опасен перелив масла в двигателе
Врачи заявили, что жареная пища увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний
ВС РФ прорвали оборону ВСУ и зашли в Авдеевку, приближаясь к "дороге жизни"
Как солнце влияет на волосы
Как правильно наносить тональный крем на кожу лица

Чем наносить тональный крем на лицо

0:51
Моя семья » Красота и стиль

Способы нанесения тонального крема включают использование пальцев, спонжа и кисти. Для природного покрытия и растушевывания легких основ лучше всего подходит нанесение пальцами. Тем не менее, те, кто предпочитает плотные текстуры, могут обратить внимание на другие методы.

Чем наносить тональный крем на лицо
Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Спонж, увлажненный перед использованием, обеспечивает ровное покрытие, даже при использовании плотных тональных средств, и подходит для кожи с несовершенствами.

Кисть для макияжа, особенно такая, как "бочонок", предоставляет более профессиональный вариант, позволяя как растушевать, так и набирать плотность покрытия.

Не рекомендуется использовать ватный диск в повседневном макияже из-за негигиеничности и возможности прилипания ворсинок к лицу, однако в срочных ситуациях он может пригодиться для коррекции макияжа.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Как часто, какой водой и как правильно поливать замиокулькас

Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.

Полив замиокулькаса
В странах Евросоюза планируются изменения в правилах для водителей старше 50 лет
Водителям старше 50 лет на дорогах не рады: для них пересмотрят правила вождения
Опытные огородники научились у китайцев, как за 2 минуты подвязать помидоры
Посадите этот "аленький цветочек" в саду: он неприхотлив и полезен — этот многолетник станет ярким украшением сада
В Грузии предотвращены теракты с целями в РФ. План Украины был масштабным Любовь Степушова Экспедиционный корпус НАТО на Украину: афера Лондона или отсутствие стратегии Дмитрий Плотников Правильно питаясь, вы можете продлить жизнь и закалить желудок Сергей Лебедев
Названы 4 вещи, возмутившие немецких туристов в России: одна из них алкоголь
Цветы до 10 сантиметров в диаметре: шикарный кустарник можно сажать в саду, вазонах и на террасах
Как с помощью обычного кирпича обнаружить и уничтожить слизней на садовом участке
Как с помощью обычного кирпича обнаружить и уничтожить слизней на садовом участке
Последние материалы
Как солнце влияет на волосы
Кошки и стресс: различные проявления и как помочь вашему питомцу преодолеть нервное напряжение
Вкуснейший суп-пюре с фасолью и цветной капустой
Россиянин заплатит 22 млн рублей за поддельного "Гарри Поттера"
Для победы над тлёй используйте пять проверенных методов
Олимпийский чемпион Васильев заявил, что мэр Тронхейма уничтожает туризм словами о россиянах на ЧМ
Наёмник из Польши перешёл на сторону армии России: из плена на службу
Юрист раскрыл нормативы продолжительности перебоев электроснабжения
Ученые обнаружили, что наш мозг избирательно подходит к выбору задач
На Евровидение от Украины поедет хип-хоп-исполнительница Алёна Савраненко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников