Водоросли: как они благотворно влияют на кожу лица и тела

В косметической сфере водоросли занимают важное положение, предоставляя коже, ногтям и волосам ценные минералы, микроэлементы, витамины и аминокислоты. В продуктах часто используются разнообразные виды водорослей, такие как спирулина, фукус, литотамния и ламинария. Особое внимание уделяется ламинарии за ее немедленный лифтинг-эффект и мощный детокс-воздействие. Талассокосметология активно применяет водоросли для ухода за кожей в любом возрасте, оптимизируя водно-солевой баланс и способствуя оздоровлению кожи.
Полезные Свойства Водорослей:
Виды водорослей, используемые в косметике:
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.