Водоросли: как они благотворно влияют на кожу лица и тела

Водоросли: чем они полезны для кожи лица и тела

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В косметической сфере водоросли занимают важное положение, предоставляя коже, ногтям и волосам ценные минералы, микроэлементы, витамины и аминокислоты. В продуктах часто используются разнообразные виды водорослей, такие как спирулина, фукус, литотамния и ламинария. Особое внимание уделяется ламинарии за ее немедленный лифтинг-эффект и мощный детокс-воздействие. Талассокосметология активно применяет водоросли для ухода за кожей в любом возрасте, оптимизируя водно-солевой баланс и способствуя оздоровлению кожи.

Фото: https://i-feelspa.ru/

Полезные Свойства Водорослей:

Оксигенация и упругость кожи: способствуют улучшению эластичности кожи и обеспечивают ее оксигенацию.

Синтез коллагена и разглаживание рельефа: активизируют синтез коллагена, способствуя разглаживанию микрорельефа кожи.

Гидратация и восстановление тканей: обеспечивают эффективную гидратацию и восстановление тканей.

Замедление старения кожи: процессы замедления старения кожи, включая лифтинг и омоложение.

Улучшение микроциркуляции и метаболизма: способствуют улучшению микроциркуляции и метаболизма в коже.

Виды водорослей, используемые в косметике:

Спирулина: богата белком и аминокислотами, способствует тонизации кожи, придавая ей упругость.

Ламинария: содержит высокий уровень йода, активизирует липолиз, укрепляет соединительную ткань, идеальна для моделирования силуэта.

Литотамния: улучшает упругость кожи, нормализует мышечное состояние благодаря высокому содержанию кальция и магния.

Фукус: профилактика отечности, удерживает влагу в коже, способствует улучшению снабжения клеток кислородом.