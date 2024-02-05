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Водоросли: как они благотворно влияют на кожу лица и тела

Водоросли: чем они полезны для кожи лица и тела

1:46
Моя семья » Красота и стиль

В косметической сфере водоросли занимают важное положение, предоставляя коже, ногтям и волосам ценные минералы, микроэлементы, витамины и аминокислоты. В продуктах часто используются разнообразные виды водорослей, такие как спирулина, фукус, литотамния и ламинария. Особое внимание уделяется ламинарии за ее немедленный лифтинг-эффект и мощный детокс-воздействие. Талассокосметология активно применяет водоросли для ухода за кожей в любом возрасте, оптимизируя водно-солевой баланс и способствуя оздоровлению кожи.

Водоросли: чем они полезны для кожи лица и тела
Фото: https://i-feelspa.ru/

Полезные Свойства Водорослей:

  • Оксигенация и упругость кожи: способствуют улучшению эластичности кожи и обеспечивают ее оксигенацию.
  • Синтез коллагена и разглаживание рельефа: активизируют синтез коллагена, способствуя разглаживанию микрорельефа кожи.
  • Гидратация и восстановление тканей: обеспечивают эффективную гидратацию и восстановление тканей.
  • Замедление старения кожи: процессы замедления старения кожи, включая лифтинг и омоложение.
  • Улучшение микроциркуляции и метаболизма: способствуют улучшению микроциркуляции и метаболизма в коже.

Виды водорослей, используемые в косметике:

  • Спирулина: богата белком и аминокислотами, способствует тонизации кожи, придавая ей упругость.
  • Ламинария: содержит высокий уровень йода, активизирует липолиз, укрепляет соединительную ткань, идеальна для моделирования силуэта.
  • Литотамния: улучшает упругость кожи, нормализует мышечное состояние благодаря высокому содержанию кальция и магния.
  • Фукус: профилактика отечности, удерживает влагу в коже, способствует улучшению снабжения клеток кислородом.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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