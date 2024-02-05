Уход за детскими ногтями: разрешенные и запрещенные процедуры

Детский маникюр: что можно и нельзя делать

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В студиях красоты активно привлекают внимание не только взрослых клиентов, но и детей, начиная с 4-5 лет, предоставляя услуги "Детский маникюр" и "Детский педикюр". Подразумевая возраст до 12 лет и с согласия родителей, данные процедуры включают в себя удаление заусенцев и покрытие ногтей обычным лаком. Обрезной маникюр и покрытие гель-лаком не проводятся по решению мастера.

Фото: pixels

Возможен дизайн ногтей, включая различные рисунки с использованием лаков, наклеек, фольги и техники стемпинга. Популярные варианты включают мультяшных персонажей, сердечки и смайлики.

Ограничение на обрезной маникюр до 12 лет обосновано формированием ногтевой пластины, где риск повреждения матрикса и возможное воспаление ногтя могут возрастать.

Домашний уход за ногтями ребенка предполагает привитие привычки регулярного стрижения и формирования их, как неотъемлемой части гигиенических привычек. Важно следовать простым правилам: проводить дезинфекцию ножниц, избегать чрезмерного обрезания, подстригать ногти на руках полукругом, а на ногах — по прямой линии. Формирование формы ногтей пилкой, а также аккуратное отодвигание кутикулы апельсиновой палочкой рекомендуется, в то время как удаление заусениц и обрезка кутикулы требует профессионального вмешательства.