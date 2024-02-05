Важная информация о процедуре восковой эпиляции

Что нужно знать о восковой эпиляции

2:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы все еще в поиске эффективного метода удаления нежелательных волос на теле, предлагаем ознакомиться с советами от главного тренера сети премиальных салонов Wax&Go, Гульнары Хачатрян, и мастера бренда Lycon, Натальи Сафроновой.

Фото: baksan.buyjust.ru

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВОСКОВОЙ ЭПИЛЯЦИИ:

Плюсы: Процедура недолга, относительно терпима, не требует частого повторения (в отличие, например, от бритья), и имеет минимальное количество противопоказаний.

Минусы: Некоторые люди с низким болевым порогом могут испытывать трудности, необходимо отрастить волосы до следующей процедуры, а среди противопоказаний: свежий загар, присутствие акне, прием препарата роаккутан (в настоящее время или в течение года до процедуры) и онкология (с определенными исключениями).

ВИДЫ ВОСКОВ:

Воски делятся на две основные группы: горячие (для чувствительных зон) и полосковые (для обширных зон, таких как ноги или руки). В каждой из этих групп существует множество вариантов, позволяя выбирать средства в соответствии с потребностями и задачами. Например, у австралийской компании Lycon представлено более 30 видов восков, подходящих для разных типов кожи и потребностей.

ТРЕБОВАНИЯ К ВОЛОСАМ:

Для проведения эпиляции рекомендуется подрастить волосы до определенной длины, чтобы воск мог эффективно сцепиться с ними. Для подмышечных впадин рекомендуется длина в 1 мм, для зоны бикини и ног — от 2 до 3 мм. Дополнительно, перед процедурой рекомендуется использовать скраб за сутки для ног и воздержаться от эпиляции лица как минимум три дня после предыдущих манипуляций.

ЧАСТОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ:

Интервалы между процедурами могут варьироваться в зависимости от области эпиляции. Чаще всего, клиентам рекомендуется проходить процедуру раз в месяц, что является оптимальным и удобным вариантом для мастера и клиента.

СЕЗОННОСТЬ И УХОД:

Восковая эпиляция сама по себе не зависит от сезонности, но рекомендации по домашнему уходу могут изменяться в зависимости от времени года. В холодное время уход включает в себя питание и скрабирование, в теплое — увлажнение и скрабирование. Однако рекомендации по уходу подбираются индивидуально, учитывая тип кожи.

СВЕТЛЫЕ ВОЛОСЫ И ВРАСТАНИЕ:

Воск эффективен для работы с различными типами волос, включая светлые. Врастание волос может быть связано с различными факторами, такими как травмы кожи и волоса, неправильное бритье, гиперкератоз, использование синтетического белья, тесного белья и изменения гормонального фона. Правильный уход и соблюдение рекомендаций мастера помогут предотвратить врастания.