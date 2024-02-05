Важная информация о процедуре восковой эпиляции

Если вы все еще в поиске эффективного метода удаления нежелательных волос на теле, предлагаем ознакомиться с советами от главного тренера сети премиальных салонов Wax&Go, Гульнары Хачатрян, и мастера бренда Lycon, Натальи Сафроновой.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВОСКОВОЙ ЭПИЛЯЦИИ:
ВИДЫ ВОСКОВ:
Воски делятся на две основные группы: горячие (для чувствительных зон) и полосковые (для обширных зон, таких как ноги или руки). В каждой из этих групп существует множество вариантов, позволяя выбирать средства в соответствии с потребностями и задачами. Например, у австралийской компании Lycon представлено более 30 видов восков, подходящих для разных типов кожи и потребностей.
ТРЕБОВАНИЯ К ВОЛОСАМ:
Для проведения эпиляции рекомендуется подрастить волосы до определенной длины, чтобы воск мог эффективно сцепиться с ними. Для подмышечных впадин рекомендуется длина в 1 мм, для зоны бикини и ног — от 2 до 3 мм. Дополнительно, перед процедурой рекомендуется использовать скраб за сутки для ног и воздержаться от эпиляции лица как минимум три дня после предыдущих манипуляций.
ЧАСТОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ:
Интервалы между процедурами могут варьироваться в зависимости от области эпиляции. Чаще всего, клиентам рекомендуется проходить процедуру раз в месяц, что является оптимальным и удобным вариантом для мастера и клиента.
СЕЗОННОСТЬ И УХОД:
Восковая эпиляция сама по себе не зависит от сезонности, но рекомендации по домашнему уходу могут изменяться в зависимости от времени года. В холодное время уход включает в себя питание и скрабирование, в теплое — увлажнение и скрабирование. Однако рекомендации по уходу подбираются индивидуально, учитывая тип кожи.
СВЕТЛЫЕ ВОЛОСЫ И ВРАСТАНИЕ:
Воск эффективен для работы с различными типами волос, включая светлые. Врастание волос может быть связано с различными факторами, такими как травмы кожи и волоса, неправильное бритье, гиперкератоз, использование синтетического белья, тесного белья и изменения гормонального фона. Правильный уход и соблюдение рекомендаций мастера помогут предотвратить врастания.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.