Избыточное поглощение пищи: методы преодоления и установка здоровых привычек

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Переедание: как с ним справиться и сформировать правильные привычки

1:58
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Врач-диетолог Натали Макиенко дает прозрачный взгляд на причины эмоционального переедания и психологические аспекты этого явления. Она подчеркивает, что питание, как источник удовольствия, может быть способом справиться с эмоциональным стрессом, хотя призывает соблюдать баланс.

Переедание: как с ним справиться и сформировать правильные привычки
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathunder is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эмоциональное переедание: психологические аспекты:

  • В период стресса еда часто служит средством компенсации недостатка радости.
  • Эмоциональное переедание может предотвратить попадание в состояние депрессии и расстройства пищевого поведения.
  • Заедание может быть вызвано не только эмоциями, но и воздействием патогенной микрофлоры в организме.

Причины эмоционального переедания:

  • Невозможность различить привычки от эмоций, особенно когда под воздействием патогенной микрофлоры.
  • Нарушение режима, особенно недостаток сна, приводит к компенсации энергии через быстрые источники, такие как сладкое и кофеин.

Справление с эмоциональным перееданием:

  • Признание проблемы: открыто признайтесь себе, что заедаете эмоции, и рассмотрите возможность решения проблемы самостоятельно или с поддержкой психолога.
  • Фиксация приемов пищи: определите, что вы чувствуете, когда хотите сладкого, и фиксируйте эмоциональные приемы пищи, что позволит понять цикличность эмоций.
  • Поиск других источников удовольствия: выписывайте действия, приносящие радость, помимо еды, чтобы разнообразить и увеличить источники приятных эмоций.
  • Отсутствие запретов: избегайте строгих запретов, так как они могут привести к желанию еще больше. Подчеркивается, что дефицит вызывает компенсацию.

Несбалансированный рацион:

  • Отмечается, что несбалансированный рацион, низкокалорийное питание и дефицит железа или витамина D могут быть причинами переедания.
  • Отсутствие энергии может стать стимулом для организма компенсировать ее продуктами с высоким содержанием сахара.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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