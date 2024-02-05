Избыточное поглощение пищи: методы преодоления и установка здоровых привычек

Врач-диетолог Натали Макиенко дает прозрачный взгляд на причины эмоционального переедания и психологические аспекты этого явления. Она подчеркивает, что питание, как источник удовольствия, может быть способом справиться с эмоциональным стрессом, хотя призывает соблюдать баланс.
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Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.
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