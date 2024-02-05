Что можно употребить на ужин, чтобы предотвратить утренний отёк

Что есть на ужин, чтобы избежать утренней отёчности

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Прежде чем обсуждать продукты, которые помогут избежать утренней отечности, важно понять, что отёчность — это скопление избыточной жидкости в тканях организма, и ее причины могут быть разнообразны. Кроме избытка соли и некорректного питания существует ряд факторов, таких как гормональный дисбаланс, неправильный выбор противозачаточных средств, аллергии, повышенное венозное давление, авитаминоз (особенно по витаминам C и D), воспалительные процессы, нарушения водно-солевого баланса и проблемы с почками.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Удивительно, что отказ от соли также может стать причиной отёчности, так как недостаток натрия заставляет организм задерживать соль и калий из любого поступающего продукта.

Что касается правильного ужина для предотвращения утренней отечности, важно исключить из рациона жирные, острые и жареные блюда, а также продукты с красителями и консервантами. Рекомендуется включить в рацион больше зелени (петрушку, шпинат, лук), продукты, богатые витамином C (болгарский перец, яблоки, апельсины, цветную и квашеную капусту), а также продукты, содержащие триптофан (индейка, яйца, рыба, морепродукты, ячмень, семена кунжута, редис, томаты).

Примеры ужинов, способствующих предотвращению утренней отечности, включают овощной салат с индейкой, салат из креветок и яичных желтков, цветную капусту с запеченной рыбой и натуральный йогурт с фруктами.