Прежде чем обсуждать продукты, которые помогут избежать утренней отечности, важно понять, что отёчность — это скопление избыточной жидкости в тканях организма, и ее причины могут быть разнообразны. Кроме избытка соли и некорректного питания существует ряд факторов, таких как гормональный дисбаланс, неправильный выбор противозачаточных средств, аллергии, повышенное венозное давление, авитаминоз (особенно по витаминам C и D), воспалительные процессы, нарушения водно-солевого баланса и проблемы с почками.
Удивительно, что отказ от соли также может стать причиной отёчности, так как недостаток натрия заставляет организм задерживать соль и калий из любого поступающего продукта.
Что касается правильного ужина для предотвращения утренней отечности, важно исключить из рациона жирные, острые и жареные блюда, а также продукты с красителями и консервантами. Рекомендуется включить в рацион больше зелени (петрушку, шпинат, лук), продукты, богатые витамином C (болгарский перец, яблоки, апельсины, цветную и квашеную капусту), а также продукты, содержащие триптофан (индейка, яйца, рыба, морепродукты, ячмень, семена кунжута, редис, томаты).
Примеры ужинов, способствующих предотвращению утренней отечности, включают овощной салат с индейкой, салат из креветок и яичных желтков, цветную капусту с запеченной рыбой и натуральный йогурт с фруктами.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.