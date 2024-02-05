Три здоровых диетических привычки после 30 лет

Три полезные пищевые привычки в 30+

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Процесс снижения веса в 20 и 40 лет — совершенно разные задачи. После 30 лет обмен веществ замедляется, чувствительность к инсулину ухудшается, и происходят изменения в гормональном фоне. Организм становится менее терпимым к крайностям, таким как избыточное питание или слишком строгие диеты. Решающим фактором становится сбалансированное, разнообразное и питательное питание, избегая перекосов в потреблении жиров и углеводов.

Вот несколько рекомендаций для коррекции питания:

1. Избегайте глютена, лактозы и сахара

Уменьшите потребление этих продуктов или, по возможности, исключите их из рациона. Это способствует разнообразию питания и расширению ассортимента продуктов. Замена глютена, лактозы и сахара на овощи, фрукты, ягоды, крупы, злаки и бобы сделает рацион более разнообразным и полезным.

2. Добавляйте овощи в каждый прием пищи

Овощи, в любой форме — свежие или термически обработанные, улучшают пищеварение и снимают тяжесть после приема пищи. Они обогащены клетчаткой и антиоксидантами, а ферментированные овощи также содержат пробиотики.

3. Увеличивайте потребление клетчатки

Помимо овощей, богатых клетчаткой являются бобовые и крупы, такие как фасоль, булгур, кускус, маш, горох, нут и чечевица. Исследования показывают, что люди, употребляющие не менее 30 видов клетчатки еженедельно, реже подвержены различным заболеваниям. Важно подчеркнуть значение разнообразия в рационе для достижения этой цифры.