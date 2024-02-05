Ответы на распространенные вопросы о процедуре микроигольчатого лифтинга

Микроигольчатый RF-лифтинг с применением аппарата Morpheus становится всё более востребованным, обеспечивая эффективное омоложение кожи. Доктор Светлана Власова, врач-дерматовенеролог и косметолог салонов красоты "МильФей", разъясняет основные аспекты этой процедуры.
Что такое микроигольчатый RF-лифтинг?
Эта методика, несмотря на несколько десятилетий существования в эстетической медицине, продолжает развиваться благодаря усовершенствованиям в оборудовании. Morpheus 8, использующий фракционную микроигольчатую RF-технологию, представляет собой инновационную процедуру на многофункциональной платформе InMode. Эта методика уникальна тем, что требует всего 1-2 сеансов, в то время как аналогичные процедуры на других аппаратах могут потребовать 4-5 сессий.
Какие проблемы с кожей может решить Morpheus?
Процедура ориентирована на решение разнообразных задач, включая устранение дряблости, выравнивание текстуры кожи, уплотнение и повышение эластичности, сужение пор, а также уменьшение рубцовых изменений, растяжек и подкожно-жировой клетчатки.
Нужна ли анестезия?
Процедура может быть болезненной, и для снижения болевых ощущений применяется аппликационная анестезия в виде крема.
Как ухаживать за кожей после процедуры?
После микроигольчатого RF-лифтинга рекомендуется использовать очищающее средство без кислот, обрабатывать кожу раствором хлоргексидина, а также наносить постпроцедурный восстанавливающий крем. Необходимо использовать крем с SPF перед выходом на улицу, чтобы предотвратить пигментацию.
Каково визуальное состояние кожи после процедуры?
После процедуры возможны отечность, покраснение, единичные микрогематомы и жжение кожи, которые сохраняются до двух часов. В течение следующего дня кожа может быть пастозной, возможны микрокорочки и краснота при контакте с водой и кремом.
Возможны ли проблемы в период восстановления?
Для избежания негативных последствий важно соблюдать антисептические правила, спать на чистой постели и оградить кожу от внешних воздействий. У лиц с жирной кожей могут возникнуть микровоспаления, но это является нормальной реакцией, проходящей быстро.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.