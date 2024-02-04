Пять отличных упражнений для тренировки ягодиц, которые можно выполнять в уютных условиях дома

Топ-5 эффективных упражнений для ягодиц, которые можно делать дома

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тренировка ягодичных мышц может быть исключительно эффективной, но часто сталкивается с трудностями из-за недостаточного понимания биомеханики движения бедра. В основном люди фокусируются на разгибаниях бедер, забывая о важном аспекте — вращении бедра наружу.

Фото: "Сердце" by radev is licensed under CC BY 2.0.

Чтобы максимально эффективно проработать ягодичные мышцы, важно включить в тренировку упражнения, учитывающие это движение. Оптимальное положение тела при этом способствует развитию тонуса внутренней поверхности.

Рекомендуется включить следующую последовательность упражнений в основную тренировку:

1. Наклон на одной ноге:

Исходное положение — наклон с нейтральной спиной на одной ноге с горизонтальным тазом.

Выполняйте сгибание опорной ноги в амплитуде 30-45 градусов относительно пола.

20-25 повторений с каждой стороны.

2. Широкий присед:

Стартовая позиция — стоять прямо, ноги на ширине плеч, стопы развернуты наружу.

Садитесь до параллели бедра с полом, поднимая колени не полностью.

30-40 повторений в среднем темпе.

3. Выпад с ротацией:

Исходное положение — сплит или разножка с небольшим наклоном спины и вращением верхней части тела.

В каждый присед добавляйте небольшой наклон и вращение.

20-25 повторений на каждую ногу.

4. Ягодичный мост:

Лягте на спину, выпрямите одну ногу, поднимайте таз, округляя поясницу.

30-40 повторений на каждую ногу в медленном темпе.

5. Боковая планка:

Исходное положение — боковая планка с удержанием от 60 до 120 секунд.

Согните колени и соедините стопы для включения ягодиц и внутренней поверхности бедра.