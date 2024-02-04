Пять отличных упражнений для тренировки ягодиц, которые можно выполнять в уютных условиях дома

Тренировка ягодичных мышц может быть исключительно эффективной, но часто сталкивается с трудностями из-за недостаточного понимания биомеханики движения бедра. В основном люди фокусируются на разгибаниях бедер, забывая о важном аспекте — вращении бедра наружу.
Фото: "Сердце" by radev is licensed under CC BY 2.0.
Чтобы максимально эффективно проработать ягодичные мышцы, важно включить в тренировку упражнения, учитывающие это движение. Оптимальное положение тела при этом способствует развитию тонуса внутренней поверхности.
Рекомендуется включить следующую последовательность упражнений в основную тренировку:
1. Наклон на одной ноге:
Исходное положение — наклон с нейтральной спиной на одной ноге с горизонтальным тазом.
Выполняйте сгибание опорной ноги в амплитуде 30-45 градусов относительно пола.
20-25 повторений с каждой стороны.
2. Широкий присед:
Стартовая позиция — стоять прямо, ноги на ширине плеч, стопы развернуты наружу.
Садитесь до параллели бедра с полом, поднимая колени не полностью.
30-40 повторений в среднем темпе.
3. Выпад с ротацией:
Исходное положение — сплит или разножка с небольшим наклоном спины и вращением верхней части тела.
В каждый присед добавляйте небольшой наклон и вращение. 20-25 повторений на каждую ногу.
4. Ягодичный мост:
Лягте на спину, выпрямите одну ногу, поднимайте таз, округляя поясницу.
30-40 повторений на каждую ногу в медленном темпе.
5. Боковая планка:
Исходное положение — боковая планка с удержанием от 60 до 120 секунд.
Согните колени и соедините стопы для включения ягодиц и внутренней поверхности бедра.
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