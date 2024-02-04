5 простых упражнений, способствующих снятию отечности в ногах

5 простых упражнений, которые помогут избавиться от отеков ног

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Упражнения от отечности и усталости ног:

Фото: veinclinicperth.com.au/

Ходьба на месте: простое, но эффективное упражнение для улучшения кровообращения в ногах. Поднимайте колени к животу, сохраняя прямую спину, повторяя в течение 30–60 секунд.

Приседания: отличное упражнение для укрепления мышц бедер, ягодиц и брюшных. Стойте прямо, опускайтесь вниз, сгибая колени, сохраняя прямую спину. Повторяйте 10–15 раз.

Подъем на носки: укрепляет и растягивает мышцы и связки ног. Стоя на ступеньке, поднимайтесь на носки и опускайтесь. Повторяйте 10–15 раз.

Положение лежа с ногами вверх: Улучшает кровообращение. Лягте на спину, поднимите ноги вверх, удерживая позицию в течение 3–5 минут.

Растяжка бедер: помогает улучшить гибкость и расслабить мышцы бедер и ягодиц. Лежа на спине, выполните растяжку для каждой ноги, удерживая позицию 20–30 секунд.

Рекомендации:

Следите за рационом, поддерживайте здоровый вес.

Отдыхайте и разгружайте ноги после тренировок.

Поддерживайте правильную технику выполнения упражнений, начиная с минимальной интенсивности.

При наличии медицинских проблем, консультируйтесь с врачом для соответствующего лечения.







