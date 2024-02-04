5 простых упражнений, способствующих снятию отечности в ногах

Упражнения от отечности и усталости ног:
Ходьба на месте: простое, но эффективное упражнение для улучшения кровообращения в ногах. Поднимайте колени к животу, сохраняя прямую спину, повторяя в течение 30–60 секунд.
Приседания: отличное упражнение для укрепления мышц бедер, ягодиц и брюшных. Стойте прямо, опускайтесь вниз, сгибая колени, сохраняя прямую спину. Повторяйте 10–15 раз.
Подъем на носки: укрепляет и растягивает мышцы и связки ног. Стоя на ступеньке, поднимайтесь на носки и опускайтесь. Повторяйте 10–15 раз.
Положение лежа с ногами вверх: Улучшает кровообращение. Лягте на спину, поднимите ноги вверх, удерживая позицию в течение 3–5 минут.
Растяжка бедер: помогает улучшить гибкость и расслабить мышцы бедер и ягодиц. Лежа на спине, выполните растяжку для каждой ноги, удерживая позицию 20–30 секунд.
Рекомендации:
В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.