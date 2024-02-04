Косметика против старения: начиная с какого возраста она необходима и как выбрать подходящие средства

Косметика anti-age: с какого возраста нужна и как правильно подобрать

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Существует разнообразие методов для сохранения молодости, включая пластические операции и применение косметических продуктов с этикеткой "anti-age". Разговор с основательницей бренда ботанической косметики "Masaliti", Еленой Масалитиной, позволил рассмотреть правильный подбор антивозрастных продуктов и обсудить, имеет ли смысл использовать их в качестве профилактики старения.

Фото: nuevamujer.com

Как действует косметика anti-age

Основная задача продуктов anti-age — предупреждение признаков старения, обеспечивая тонизацию кожи и уменьшение морщин. Компоненты в их составе направлены на предотвращение старения: витамин С способствует упругости и осветлению кожи, пептиды уменьшают глубину морщин, гиалуроновая кислота предотвращает обезвоживание.

Косметика anti-age в роли профилактики

Замедление синтеза коллагена и эластина начинается примерно после 25-30 лет. Использование антивозрастных средств в молодом возрасте необходимо в случае ранних проявлений старения, но в общем случае поддержание гигиеничных привычек, использование увлажняющих кремов с SPF, здоровый образ жизни и сбалансированное питание вполне достаточны для предотвращения преждевременного старения.

Когда включить anti-age уход

Рекомендуется включать продукты anti-age в уход после 35 лет, когда проявляются первые признаки старения: сухость, потеря упругости, мимические морщины и пигментные пятна. Сыворотка и крем являются ключевыми средствами, рекомендуемыми для сочетания.

Несколько правил ухода

Регулярность ухода существенна для замедления старения.

Выбор средств в зависимости от типа кожи.

Использование средств с SPF-фактором для защиты от фотостарения.