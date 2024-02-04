Косметика против старения: начиная с какого возраста она необходима и как выбрать подходящие средства

Существует разнообразие методов для сохранения молодости, включая пластические операции и применение косметических продуктов с этикеткой "anti-age". Разговор с основательницей бренда ботанической косметики "Masaliti", Еленой Масалитиной, позволил рассмотреть правильный подбор антивозрастных продуктов и обсудить, имеет ли смысл использовать их в качестве профилактики старения.
Как действует косметика anti-age
Основная задача продуктов anti-age — предупреждение признаков старения, обеспечивая тонизацию кожи и уменьшение морщин. Компоненты в их составе направлены на предотвращение старения: витамин С способствует упругости и осветлению кожи, пептиды уменьшают глубину морщин, гиалуроновая кислота предотвращает обезвоживание.
Косметика anti-age в роли профилактики
Замедление синтеза коллагена и эластина начинается примерно после 25-30 лет. Использование антивозрастных средств в молодом возрасте необходимо в случае ранних проявлений старения, но в общем случае поддержание гигиеничных привычек, использование увлажняющих кремов с SPF, здоровый образ жизни и сбалансированное питание вполне достаточны для предотвращения преждевременного старения.
Когда включить anti-age уход
Рекомендуется включать продукты anti-age в уход после 35 лет, когда проявляются первые признаки старения: сухость, потеря упругости, мимические морщины и пигментные пятна. Сыворотка и крем являются ключевыми средствами, рекомендуемыми для сочетания.
Несколько правил ухода
В случае продления прав старшим водителям потребуется более тщательное медицинское обследование, включая психологическое тестирование.