Все, что важно знать о контурной пластике губ с применением филлеров

Контурная пластика губ филлерами — все, что нужно знать

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Использование филлеров для коррекции губных контуров является эффективным решением многих эстетических проблем. В беседе с экспертом рассмотрены вопросы о применяемых препаратах, возможных проблемах и безболезненности процедуры.

Фото: https://oir.mobi/

Используемые препараты: современные препараты, зарегистрированные в России, основаны на гиалуроновой кислоте и отличаются по плотности.

Проблемы, решаемые филлерами: контурная пластика губ может корректировать дефицит объема, асимметрию, возрастные изменения, такие как кисетные морщины и опущение уголков губ.

Боль и анестезия: процедура проводится под местной анестезией, делая ее практически безболезненной. Некоторые препараты уже содержат анестетики в своем составе.

Техники введения: существует несколько техник введения филлеров, и врачи могут комбинировать их для достижения желаемого результата.

Устранение кисетных морщин и подтяжка уголков губ: Процедуры, направленные на устранение кисетных морщин, обычно начинаются с работы над качеством кожи, использованием аппаратов и препаратов для улучшения плотности и микрорельефа.

Длительность эффекта и уход: нет однозначных средств для продления эффекта, и врачи рекомендуют выбор лицензированных клиник, сертифицированных специалистов и препаратов.

Противопоказания: к острой непереносимости анестетиков, заболеваниям кожи, беременности, периоду лактации, а также наличию биополимеров в губах врач может отказать в проведении процедуры.