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7 вопросов, которые стоит задать хирургу о липосакции коленей

Липосакция коленей: 7 вопросов пластическому хирургу

3:25
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Вмешательства по липосакции в области живота и бедер уже давно не вызывают удивления. Однако, когда речь заходит о процедуре для коррекции коленей, возникает множество вопросов. Мы обсудили все детали этой процедуры с пластическим хирургом из центра инновационной медицины DMC, доктором Лалитой Кориговой.

Липосакция коленей: 7 вопросов пластическому хирургу
Фото: veinclinicperth.com.au/

1. Почему липосакция коленей может быть необходима?

Многие люди сталкиваются с проблемой накопления избыточной жировой ткани в области коленей, которые с течением времени превращаются в "жировую ловушку". В отличие от других зон, таких как живот, бедра и ягодицы, коррекция коленей труднее достигается с помощью диеты и упражнений. Липосакция представляет собой эффективный метод удаления избытка жира и коррекции формы ног.

2. Какой метод липосакции для коленей является наилучшим?

Современный и бережный метод — ультразвуковая липосакция с использованием американского аппарата Vaser. Этот метод, благодаря микроповреждениям кожи и равномерному удалению жира, обеспечивает быстрое заживление, что приводит к более выразительному и долговременному результату.

3. Как происходит сама операция липосакции коленей?

Вначале хирург делает маркировку на ногах, обозначая зоны коррекции. Операция проводится под местным наркозом. С использованием тонкой иглы-канюли через микропроколы, хирург вводит ультразвук, разрушая жировые клетки. Полученная эмульсия удаляется с помощью вакуума. Затем на ноги одевают компрессионные гольфы. Продолжительность операции зависит от индивидуальных особенностей и может варьироваться от 30 до 50 минут.

4. Оставляет ли липосакция коленей видимые следы?

Метод Vaser-липосакции максимально бережен для кожи. После процедуры на месте микропроколов не остается видимых следов. Заживление проходит легко и быстро, не оставляя шрамов, рубцов или неровностей.

5. Можно ли провести несколько операций одновременно?

Липосакцию коленей можно проводить параллельно с другими хирургическими процедурами. Например, совместить ее с липосакцией других областей. В таких случаях требуется общий наркоз. Кроме того, полученную жировую ткань можно использовать для липофилинга других зон, таких как ягодицы или грудь.

6. Какова продолжительность реабилитации после липосакции коленей?

Первоначальная реабилитация длится 10-14 дней, включая использование компрессионных чулков и избегание посещения сауны и бани. Возможно появление небольшого отека и гематом. Однако это является нормальным и со временем исчезает. Уже через 3-4 недели можно возвращаться к обычной физической активности, сохраняя результат до нескольких лет, при условии отсутствия резкого изменения веса.

7. Есть ли противопоказания к липосакции коленей?

Противопоказания включают:

  • Беременность и лактация;
  • Сахарный диабет и острые иммунные заболевания;
  • Онкология;
  • Хронические заболевания выводящих систем органов;
  • Наличие металлических имплантатов или кардиостимулятора;
  • Острые стадии хронических заболеваний, травмированная кожа в зоне коррекции, и менструация являются временными противопоказаниями.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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