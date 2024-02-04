Какое лакомство выбрать в офисе, чтобы восстановить энергию

Чем перекусить в офисе, чтобы вернуть бодрость

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С наступлением холодного сезона многие из нас сталкиваются с утратой бодрости и работоспособности. Какие продукты следует включить в рацион офисных работников, чтобы восстановить активность и энергию? Эксперт поделился советами и рекомендациями.

Фото: commons.wikimedia. org by Jonathan Wilkins is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Продукты, богатые белком: белок, содержащий аминокислоту тирозин, играет ключевую роль в поддержании эндокринной системы и повышении работоспособности. Употребление белка, такого как птица, рыба, яйца, молочные продукты, чечевица, фасоль и орехи, способствует поддержанию здоровья органов и мышц.

Чистая питьевая вода: вода является основным источником энергии и содействует активности мозга. Регулярное употребление воды поддерживает здоровье органов и предотвращает усталость. Важно употреблять воду комнатной температуры и избегать избыточного потребления.

Фрукты и овощи: фрукты с высоким содержанием витамина C, такие как грейпфрут и ананас, способствуют работе нейромедиаторов, улучшая настроение и эмоциональное состояние. В рационе офисных работников рекомендуется включать ананас, грейпфрут, шпинат и другие фрукты и овощи, чтобы получить необходимые витамины и минералы.

Соблюдение балансированного рациона с учетом этих продуктов может помочь восстановить бодрость и энергию в холодное время года.





