Голова быстро загрязняется: почему это происходит и как с этим справиться

Быстро пачкается голова: в чем причина и что делать

0:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Предоставлены рекомендации по уходу за волосами и кожей головы, а также обсуждаются причины быстрого загрязнения.

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Частота мытья волос зависит от типа кожи головы, активности сальных желез и других факторов. Жирная себорея, являющаяся частой причиной быстрого загрязнения, подразделяется на два вида: жидкую и густую. Причины жирной себореи могут включать генетическую предрасположенность, инфекции, прием лекарств, неправильный уход и др.

Для решения проблемы повышенной жирности кожи головы и быстрого загрязнения, рекомендуется консультация с трихологом. Лечение может включать в себя медикаментозные средства, косметологические процедуры и коррекцию домашнего ухода. Процедуры, такие как токи Дарсонваля и мезотерапия, являются эффективными методами воздействия на состояние кожи головы и волос.