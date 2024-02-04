Голова быстро загрязняется: почему это происходит и как с этим справиться

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Быстро пачкается голова: в чем причина и что делать

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Предоставлены рекомендации по уходу за волосами и кожей головы, а также обсуждаются причины быстрого загрязнения.

Быстро пачкается голова: в чем причина и что делать
Фото: http://wx3.sinaimg.cn/

Частота мытья волос зависит от типа кожи головы, активности сальных желез и других факторов. Жирная себорея, являющаяся частой причиной быстрого загрязнения, подразделяется на два вида: жидкую и густую. Причины жирной себореи могут включать генетическую предрасположенность, инфекции, прием лекарств, неправильный уход и др.

Для решения проблемы повышенной жирности кожи головы и быстрого загрязнения, рекомендуется консультация с трихологом. Лечение может включать в себя медикаментозные средства, косметологические процедуры и коррекцию домашнего ухода. Процедуры, такие как токи Дарсонваля и мезотерапия, являются эффективными методами воздействия на состояние кожи головы и волос.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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