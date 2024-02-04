Как решить проблему перхоти — вопрос, который был задан трихологу

Как избавиться от перхоти — спросили у трихолога

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проблема перхоти, возникающей независимо от возраста, может вызывать дискомфорт. Врач-дерматолог и трихолог Альбина Хохлова раскрывает причины ее появления и предоставляет эффективные советы для решения этой основной проблемы волос и кожи головы. Перхоть характеризуется шелушением кожи головы, зудом и активной работой сальных желез, сопровождаемыми крупными или мелкими чешуйками, а также возможной эритемой.

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Неправильный уход за волосами и кожей головы, включая частое или редкое мытье и агрессивные средства стайлинга, может стать причиной появления перхоти. Изменение окружающей среды также может влиять на ее возникновение, например, при переезде в климат с повышенной температурой и влажностью.

Лечение перхоти зависит от ее причины, и важно консультироваться с трихологом для определения эффективного подхода. Однако, при первых признаках перхоти, люди часто пытаются решить проблему самостоятельно, приобретая специальные средства, хотя часто их применение не приносит результатов. Рекомендации включают в себя коррекцию домашнего ухода, минимизацию температурного воздействия, улучшение аэрации кожи головы, защиту волос от солнца, ограничение процедур окрашивания и использование средств с противовоспалительным эффектом.

Эффективные методы самолечения также включают правильное питание, применение специальных средств и профессиональных процедур, таких как токи Д'Арсонваля, химические пилинги и озонотерапия.