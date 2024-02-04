Обсудили с трихологом, какие процедуры в салоне могут оказать негативное воздействие на состояние волос

Какие салонные процедуры могут навредить волосам — обсудили с трихологом

Альбина Хохлова, врач-дерматолог, косметолог, трихолог и лазеротерапевт из центра инновационной медицины DMC, разъясняет негативное воздействие определенных салонных процедур на волосы. Она подчеркивает, что хотя индустрия красоты стремится улучшить внешность человека, некоторые процедуры могут принести больше вреда, чем пользы.

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Осветление волос:

Модные методы окрашивания, такие как контуринг, airtouch, балаяж или омбре, могут привести к снижению качества волос из-за осветления различной интенсивности.

Блондирование волос, сопровождающееся химическими процессами, может сделать волосы уязвимыми перед внешней средой и потерей природного цвета.

Кератиновое выпрямление:

Процедура изменяет структуру волос, разрушая белок внутри них с использованием агрессивных химических средств, включая формальдегид.

Эффект от кератинового выпрямления временный, и после 1-3 месяцев волосы теряют качество, так как теряют белковые соединения, которые не могут быть восстановлены.

Наращивание волос:

Процедура наращивания, даже при использовании экобезопасных материалов, все равно повреждает волосы в месте крепления прядей, используя клей для фиксации.

Дополнительная нагрузка от новых прядей может ухудшить состояние собственных волос, вызывая их выпадение со временем из-за нарушения питания в фолликулах.