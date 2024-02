Обсудили с трихологом, какие процедуры в салоне могут оказать негативное воздействие на состояние волос

Альбина Хохлова, врач-дерматолог, косметолог, трихолог и лазеротерапевт из центра инновационной медицины DMC, разъясняет негативное воздействие определенных салонных процедур на волосы. Она подчеркивает, что хотя индустрия красоты стремится улучшить внешность человека, некоторые процедуры могут принести больше вреда, чем пользы.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0