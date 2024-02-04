Как предоставить помощь сухой коже в зимний период: вопрос для дерматолога

Понимаем, что кожа нуждается в увлажнении, и как вернуть ей упругость и свежесть.
Какие признаки характерны для обезвоженной кожи?
Обезвоженная кожа проявляется сразу после умывания водой: ощущается сухость и стянутость. Могут возникнуть шелушение на отдельных участках, а также потеря упругости и цвета лица, сопровождаемая появлением мелких морщин. У людей с жирным типом кожи возможен избыточный блеск, расширенные поры и шелушение.
Почему кожа становится обезвоженной?
Проблемы могут иметь как внутренние, так и внешние причины. Внутренние включают нарушения ионно-электролитного баланса, гормональные сбои, чрезмерное употребление алкоголя, никотина, кофеина, неправильное питание и стресс. Внешние факторы, такие как холод и ветер, могут сушить кожу, особенно зимой в морозе и в отапливаемых помещениях.
Как помочь обезвоженной коже с использованием домашнего ухода?
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.