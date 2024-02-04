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Как предоставить помощь сухой коже в зимний период: вопрос для дерматолога

Вопрос дерматологу: как помочь обезвоженной коже зимой

1:25
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Понимаем, что кожа нуждается в увлажнении, и как вернуть ей упругость и свежесть.

Вопрос дерматологу: как помочь обезвоженной коже зимой
Фото: Сервис стоковых фотографий freepik.com

Какие признаки характерны для обезвоженной кожи?

Обезвоженная кожа проявляется сразу после умывания водой: ощущается сухость и стянутость. Могут возникнуть шелушение на отдельных участках, а также потеря упругости и цвета лица, сопровождаемая появлением мелких морщин. У людей с жирным типом кожи возможен избыточный блеск, расширенные поры и шелушение.

Почему кожа становится обезвоженной?

Проблемы могут иметь как внутренние, так и внешние причины. Внутренние включают нарушения ионно-электролитного баланса, гормональные сбои, чрезмерное употребление алкоголя, никотина, кофеина, неправильное питание и стресс. Внешние факторы, такие как холод и ветер, могут сушить кожу, особенно зимой в морозе и в отапливаемых помещениях.

Как помочь обезвоженной коже с использованием домашнего ухода?

  • Добавьте интенсивно увлажняющую сыворотку и тоник в ежедневный уход.
  • Используйте увлажняющие маски несколько раз в неделю.
  • Следите за последовательностью ухода: снимайте макияж мягким молочком или мицеллярной водой, умывайтесь гелем или кремом, используйте тоник, наносите увлажняющую сыворотку и крем, соответствующие вашему типу кожи.
     
     
     
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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