Вопрос трихологу: какова причина выпадения волос после родов

Выпадение волос после родов, известное как телогеновая алопеция, обусловлено гормональными изменениями, происходящими во время беременности. В этот период фаза активного роста волос усиливается, а фазы замедления и покоя замедляются. После родов, когда гормональный фон возвращается к нормальным значениям, возникает переходное усиленное выпадение волос.
Телогеновая алопеция обычно проходит сама по себе, но если проблема не решается в течение 3-5 месяцев, стоит обратиться к трихологу. Для поддержания здоровья волос в этот период рекомендуется избегать некоторых привычных привычек, таких как интенсивное расчесывание влажных волос, использование укладок, минимизация применения средств для укладки и отложение химических процедур.
Дополнительные рекомендации включают в себя использование нежных расчесок, введение увлажняющих и питательных масок в домашний уход, отложение окрашивания и химических процедур, а также обогащение рациона витаминами и микроэлементами, важными для здоровья волос и кожи головы.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.