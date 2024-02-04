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Вопрос трихологу: какова причина выпадения волос после родов

Вопрос трихологу: почему после родов выпадают волосы

1:07
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Выпадение волос после родов, известное как телогеновая алопеция, обусловлено гормональными изменениями, происходящими во время беременности. В этот период фаза активного роста волос усиливается, а фазы замедления и покоя замедляются. После родов, когда гормональный фон возвращается к нормальным значениям, возникает переходное усиленное выпадение волос.

Вопрос трихологу: почему после родов выпадают волосы
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Телогеновая алопеция обычно проходит сама по себе, но если проблема не решается в течение 3-5 месяцев, стоит обратиться к трихологу. Для поддержания здоровья волос в этот период рекомендуется избегать некоторых привычных привычек, таких как интенсивное расчесывание влажных волос, использование укладок, минимизация применения средств для укладки и отложение химических процедур.

Дополнительные рекомендации включают в себя использование нежных расчесок, введение увлажняющих и питательных масок в домашний уход, отложение окрашивания и химических процедур, а также обогащение рациона витаминами и микроэлементами, важными для здоровья волос и кожи головы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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