Повсеместный уход за кожей, или скин-флудинг, - новая модная тенденция

Разбираясь с новым явлением в уходе за кожей, вспомнили еще как минимум пару модных методов заботы о лице.
Скин-флудинг, переводимый как "затопление кожи", стал недавней тенденцией. Этот метод подразумевает многослойный уход, включая различные увлажнители и вещества, создающие влагоудерживающий барьер на поверхности эпидермиса.
Такой "слоеный пирог" состоит из тоника, сыворотки, крема и косметического масла. Эта техника обещает достичь сияющего и хорошо увлажненного эффекта на коже.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.