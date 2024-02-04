Повсеместный уход за кожей, или скин-флудинг, - новая модная тенденция

Скин-флудинг — новый тренд в уходе за кожей

0:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Разбираясь с новым явлением в уходе за кожей, вспомнили еще как минимум пару модных методов заботы о лице.

Фото: academieshop.ru

Скин-флудинг, переводимый как "затопление кожи", стал недавней тенденцией. Этот метод подразумевает многослойный уход, включая различные увлажнители и вещества, создающие влагоудерживающий барьер на поверхности эпидермиса.

Такой "слоеный пирог" состоит из тоника, сыворотки, крема и косметического масла. Эта техника обещает достичь сияющего и хорошо увлажненного эффекта на коже.