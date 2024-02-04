Возвращается модный тренд на просвет между бедрами, который был популярен в 2014 году

Тренд на просвет между бедрами из 2014-го возвращается

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тренды 2010-х и эстетика Tumblr girl снова возвращаются, внедряя в моду новый тренд под названием "legging legs" ("ноги в леггинсах"). Девушки предпочитают обтягивающие леггинсы, демонстрируя свои ноги и проверяя наличие желанного просвета между бедрами, известного как "thigh gap". Этот тренд, популярный в эру Tumblr girl, впервые обсуждался в 2012 году после показа моды Victoria's Secret, вызывая интерес форумов по похудению и социальных сетей. Одновременно с этим появились паблики "40 КГ", пропагандирующие токсичную худобу и экстремальные диеты, что в итоге привело к расстройствам пищевого поведения.

Фото: openverse.org by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Зумеры и поколение Альфа, не знакомые с этим трендом, стали активно следовать ему, приводя к массовым попыткам диет и голодания. В то время как миллениалы, опасаясь негативных последствий, выступили против возвращения этой тенденции, считая ее токсичной и предостерегая об опасности развития расстройств пищевого поведения.