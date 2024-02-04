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3 группы товаров для здоровья и красоты, которые не всегда очевидны

3 неочевидные категории продуктов для здоровья и красоты

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Какие продукты, помимо очевидных, способствуют улучшению красоты?

3 неочевидные категории продуктов для здоровья и красоты
Фото: https://pbs.twimg.com/

Эти средства не только содержат важные компоненты для функционирования кожи и волос, но и стимулируют работу основных органов, разгружая кожу и предоставляя ей дополнительные ресурсы.

Свежевыжатые овощные соки:

  • Сок моркови, богатый каротинами, способствует синтезу коллагена и повышению упругости кожи.
  • Сок свеклы активизирует работу желчного пузыря и обогащает кожу витаминами и минералами.
  • Сок капусты, содержащий мощные антиоксиданты, ускоряет регенерацию кожи.
  • Сок шпината с железом, хлорофиллом и витаминами, улучшает состояние кожи и сосудистых стенок.
  • Сок сельдерея снимает воспаление, содержит антиоксиданты и минералы для поддержания здоровья кожи.
  • Эти соки также обеспечивают кожу влагой, важной для ее молодости и красоты.

Проростки:

  • Проростки бобовых и семян содержат увеличенное количество витаминов и ферментов.
  • Высокое содержание витамина Е в проростках борется с морщинами и поддерживает увлажнение кожи.
  • Проростки бобовых обогащены биотином, придающим здоровый блеск и сосудорасширяющим эффектом.

Горечи:

  • Горькие травы и некоторые овощи, такие как редька и лук, активируют желчеотток и поддерживают микрофлору.
  • Горечи ускоряют обменные процессы, очищают печень и улучшают функцию кишечника.
  • Желчь, содержащаяся в горечах, является естественным антисептиком, борющимся с патогенами и поддерживающим пищеварение.

     
     
     

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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