3 группы товаров для здоровья и красоты, которые не всегда очевидны

3 неочевидные категории продуктов для здоровья и красоты

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Какие продукты, помимо очевидных, способствуют улучшению красоты?

Фото: https://pbs.twimg.com/

Эти средства не только содержат важные компоненты для функционирования кожи и волос, но и стимулируют работу основных органов, разгружая кожу и предоставляя ей дополнительные ресурсы.

Свежевыжатые овощные соки:

Сок моркови, богатый каротинами, способствует синтезу коллагена и повышению упругости кожи.

Сок свеклы активизирует работу желчного пузыря и обогащает кожу витаминами и минералами.

Сок капусты, содержащий мощные антиоксиданты, ускоряет регенерацию кожи.

Сок шпината с железом, хлорофиллом и витаминами, улучшает состояние кожи и сосудистых стенок.

Сок сельдерея снимает воспаление, содержит антиоксиданты и минералы для поддержания здоровья кожи.

Эти соки также обеспечивают кожу влагой, важной для ее молодости и красоты.

Проростки:

Проростки бобовых и семян содержат увеличенное количество витаминов и ферментов.

Высокое содержание витамина Е в проростках борется с морщинами и поддерживает увлажнение кожи.

Проростки бобовых обогащены биотином, придающим здоровый блеск и сосудорасширяющим эффектом.

Горечи:

Горькие травы и некоторые овощи, такие как редька и лук, активируют желчеотток и поддерживают микрофлору.

Горечи ускоряют обменные процессы, очищают печень и улучшают функцию кишечника.

Желчь, содержащаяся в горечах, является естественным антисептиком, борющимся с патогенами и поддерживающим пищеварение.



