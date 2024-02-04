Какие действия следует избегать перед процедурой маникюра

Вот список рекомендаций о том, что следует избегать перед маникюром:
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Не использовать кремы для рук. Масла, присутствующие в таких продуктах, могут долго оставаться на коже, создавая сложности для мастера при работе.
Не посещать бассейн или сауну. Желательно, чтобы ногтевая пластина была обезжиренной и сухой для более долговременного покрытия. Если посещение сауны или бассейна запланировано перед визитом к мастеру, ногти могут насытиться лишней влагой.
Не удалять кутикулу и не подпиливать ногти самостоятельно. Самостоятельное выполнение маникюра перед процедурой не рекомендуется, так как это может привести к травмам, затрудняя выполнение мастера.
Не снимать покрытие. Самостоятельное удаление покрытия в домашних условиях категорически противопоказано, так как это может привести к деформации ногтевой пластины.
Не предоставлять формирование ногтей мастеру. Этот процесс лучше доверить профессионалу, чтобы обеспечить качественное и быстрое выполнение. Самостоятельные манипуляции могут привести к избыточной коррекции, которую мастер уже не сможет скорректировать.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.
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