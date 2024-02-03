Актуальные цвета волос на 2024 год: необходимые средства и взгляды специалистов по окрашиванию

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Топовые оттенки волос в 2024 году: какие средства пригодятся, мнения колористов

2:10
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В этом году ждите утонченного обновления актуальных оттенков волос, включая любимый блонд и насыщенный красный. Эксперты советуют провести консультацию с колористом перед изменением цвета, уделяя внимание заботе за волосами между посещениями салона. Мэтт Рез, представитель бренда Moroccanoil, подчеркивает важность использования подходящих продуктов для домашнего ухода и регулярного обновления цвета каждые пять-восемь недель.

Топовые оттенки волос в 2024 году: какие средства пригодятся, мнения колористов
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Трендом 2024 года станут современные вариации цветных прядей, визуализирующих популярный тренд начала нулевых. Колористы предпочитают использовать разные размеры прядей, создавая более нежные и менее контрастные эффекты, особенно сзади и снизу волос. Применение таких техник, как балаяж, добавляет блеск и объем.

В области ухода за волосами и стайлинга новинки также приветствуются. Например, маска Repair от "Сьесс" на основе экстракта водяной лилии помогает уменьшить ломкость и предотвратить повреждения волос. Для добавления объема рекомендуется использовать спрей Keltain volume hair spray, который приподнимает корни, сохраняя объем до следующего мытья. Фиксация укладки может быть обеспечена средством "Фитолак" сильной фиксации от Phyto, создающим блеск без липкости.

Горячий красный, уже популярный в 2023 году, ожидается еще чаще в 2024 году. Этот цвет поддается персонализации в зависимости от тонуса кожи и цвета глаз. Рекомендуемым вариантом является глубокий вишневый оттенок, который, как утверждают, был придуман Джейкобом Шварцем, известным колористом Olaplex.

Подчеркивающий естественную красоту клубничный блонд, сочетающий золотистые и фиолетовые тона, предсказывается как популярный вариант для придания объема блондинкам. Этот стиль дополняется блеском и подчеркивает разнообразие оттенков. Клубничный блонд, а также розовые тонкие оттенки, продолжают привлекать внимание, предоставляя женщинам возможность подчеркнуть свою индивидуальность.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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