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Как правильно инвестировать в здоровье: рассказывают эксперты

1:32
Моя семья » Красота и стиль

В периоды перемен, ценности общества пересматриваются, уступая место более глубоким и вневременным целям.

Как правильно инвестировать в здоровье: рассказывают эксперты
Фото: "Сердце" by radev is licensed under CC BY 2.0.

История учит, что во времена экономических кризисов 1920-30-х годов в США, при сокращении промышленного производства, спрос на косметические средства заметно увеличивался, известного как "эффект губной помады". В свете текущих вызовов мира, мы обратились к представителям эстетической косметологии, стоматологии и превентивной медицины, чтобы узнать о последних трендах в сфере заботы о здоровье и красоте.

Интерес к инвестициям в здоровье

Вадим, бывший профессиональный баскетболист, поделился своим личным опытом. Он обнаружил, что несмотря на здоровье, ему не хватает энергии и ресурсов. Совместно с медицинским директором Константином Карузиным они создали компанию, использующую швейцарскую технологию для персонализированных нутриентных добавок, повышающих физические и когнитивные способности.

Татьяна, косметолог, выделяет важность процедур, подчеркивающих естественную красоту, подчеркивая свою работу с качеством кожи и поддержкой естественного внешнего облика.

Мировой уровень российских клиник

Станислав, представитель стоматологии, отмечает, что стоматологические услуги в России не уступают качеством своим зарубежным аналогам. Он подчеркивает, что профессионализм врачей в России сравним с уровнем в США и Европе, хотя признает разнообразие качества врачей в обеих странах.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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