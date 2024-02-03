Как укрепить иммунитет в холодное время года: 5 рекомендаций

Специалисты из австрийского центра здоровья Verba Mayr поделились советами по поддержанию физического и психологического благополучия в условиях зимней усталости и тревоги.
Баланс организма: для поддержания иммунитета рекомендуется проводить регулярные исследования, включая клинический анализ крови, анализ мочи, биохимический анализ и проверку уровня витаминов и микроэлементов. Анализы должны проводиться систематически, с учетом важности витаминов D и C, а также цинка.
Психологическое состояние: в условиях пандемии и информационного напряжения, важно управлять своим психологическим состоянием. Дозирование информации, критическая оценка и сосредотачивание внимания на важных аспектах личной жизни помогут избежать стресса и депрессии.
Сбалансированный рацион: в любое время года важно поддерживать разнообразный и сбалансированный рацион, учитывая потребности организма в зависимости от возраста и хронических заболеваний. Коррекция питания должна быть индивидуализированной.
Полезные перекусы: устраивайте полезные перекусы, включающие белки, жиры и углеводы. Это могут быть безглютеновые тосты с мягким сыром и рыбой, салаты с яйцом или морепродуктами. Избегайте сладостей, рафинированных углеводов и трансжиров.
Питье воды: обеспечивайте организм достаточным количеством воды, предпочтительно чистой воды или ароматизированной натуральными ингредиентами. Избегайте соков и кофеинсодержащих напитков как заменителей воды.
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