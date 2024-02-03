Пять здоровых привычек, чтобы поддерживать умиротворенное состояние и выглядеть наилучшим образом

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5 полезных привычек для того, чтобы сохранять спокойствие и хорошо выглядеть

2:00
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Прошедший год привнес в нашу жизнь новые ценности и привычки, сосредотачивая внимание на осознанности, ментальном здоровье и качественном уходе за собой. В условиях пандемии, многие нашли путь к умиротворению и гармонии, привлекаясь к различным практикам.

5 полезных привычек для того, чтобы сохранять спокойствие и хорошо выглядеть
Фото: flickr.com by Matthew Ragan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

1. Медитация: Медитация стала неотъемлемой частью повседневной рутины, помогая справиться со стрессом и тревожностью. Как подчеркивает Даниил Косинский, медитация не только современный тренд, но и эффективный инструмент для улучшения внимания, памяти и общего психического благополучия.

2. Уход за кожей: Время домашнего ухода за кожей стало ценным инвестиционным активом. Регулярные ритуалы не только успокаивают, но и способствуют улучшению когнитивных способностей. Бьюти-сфера активно адаптируется к изменяющимся реалиям, предоставляя инновационные решения для ухода за собой.

3. Фитнес: Загрузки фитнес-приложений резко увеличились, подчеркивая актуальность домашних тренировок. Виртуальные тренировки и приложения, такие как Nike Training Club и Zwift Run, становятся предпочтительными, сокращая необходимость посещения фитнес-клубов и обеспечивая персонализированный подход к тренировкам.

4. Осознанное питание: Изменился подход к питанию, с растущим интересом к ДНК-тестам для индивидуализации диеты. Персонально подобранные рационы и кулинарные эксперименты заменяют быстрые угощения, отражая рост осознанности в выборе продуктов питания.

5. Психологическое здоровье: Ментальное здоровье становится приоритетом, отмечая рост консультаций в психологических сообществах. Галина Нестерова подчеркивает, что в условиях неопределенности и стресса, важно находить внутреннюю опору и обращаться за помощью вовремя. Регулярное внимание к своему психологическому состоянию становится неотъемлемой частью благополучной жизни.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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