Девочки больше привязаны к папам: каким 6 везам в жизни должен научить отец свою дочурку

Ценные уроки от отца: что дочери могут выучить

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Вопреки предположениям, что отцы могут передавать свои умения, знания, опыт и навыки исключительно своим сыновьям, существует множество вещей, которым они способны научить своих дочерей.

Фото: Unsplash by Caroline Hernandez is licensed under public domain

Упорство

Разбейте стереотипы и научите дочерь управлять своим гневом и агрессией. Эти навыки пригодятся ей в будущих отношениях и профессиональной жизни.

Функционирующие отношения

Покажите пример хороших отношений, основанных на любви, уважении и терпимости. Этот опыт поможет ей выбрать правильного партнера и избежать проблем в будущем.

Путь к успеху

Передайте навыки определения целей и преодоления препятствий. Помогите ей осознать свои желания и научиться достигать их.

Самодостаточность

Обучите дочь независимости и самостоятельности. Помогите ей справляться с задачами и действовать самостоятельно.

Навыки автомобилиста

Не ограничивайтесь традиционными ролями. Передайте дочери навыки вождения и основы технического обслуживания автомобиля.

Противостояние совершенству

Отпустите идею совершенства. Покажите, что важно быть самой собой, несмотря на давление общества и стереотипы.