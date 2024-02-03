Распутывание трех мифов о процедуре коррекции губ – комментарий от косметолога

Оксана Царикаева, врач косметолог-дерматовенеролог из Quantum Clinic, развенчивает три основных мифа, связанных с процедурой коррекции губ. Популярная в эстетической косметологии коррекция губ остается востребованной. Независимо от причины - желания увеличить объем или борьбы с возрастными изменениями, связанными с потерей мышечной ткани, мифы по-прежнему окружают эту процедуру.
Миф № 1: Инъекции гиалуроновой кислоты делают губы неестественными. С развитием косметологии меняются техники введения препаратов, направленные на создание натурального и гармоничного вида, выражающего индивидуальность человека.
Миф № 2: Процедура вредна для здоровья. Современные препараты для коррекции губ безопасны и гипоаллергенны, состоящие из гиалуроновой кислоты и сшивочного агента, обеспечивающего защиту от разрушения ферментами организма в первые дни.
Миф № 3: Коррекция губ - это больно. Применение препаратов с лидокаином и аппликационная анестезия помогают минимизировать неприятные ощущения во время процедуры.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.