Распутывание трех мифов о процедуре коррекции губ – комментарий от косметолога

3 мифа о коррекции губ — комментарий косметолога

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Оксана Царикаева, врач косметолог-дерматовенеролог из Quantum Clinic, развенчивает три основных мифа, связанных с процедурой коррекции губ. Популярная в эстетической косметологии коррекция губ остается востребованной. Независимо от причины - желания увеличить объем или борьбы с возрастными изменениями, связанными с потерей мышечной ткани, мифы по-прежнему окружают эту процедуру.

Фото: https://oir.mobi/

Миф № 1: Инъекции гиалуроновой кислоты делают губы неестественными. С развитием косметологии меняются техники введения препаратов, направленные на создание натурального и гармоничного вида, выражающего индивидуальность человека.

Миф № 2: Процедура вредна для здоровья. Современные препараты для коррекции губ безопасны и гипоаллергенны, состоящие из гиалуроновой кислоты и сшивочного агента, обеспечивающего защиту от разрушения ферментами организма в первые дни.

Миф № 3: Коррекция губ - это больно. Применение препаратов с лидокаином и аппликационная анестезия помогают минимизировать неприятные ощущения во время процедуры.







