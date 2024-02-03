Эксперты делятся советами по правильному употреблению воды

Как правильно пить воду — советуют эксперты

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вместе с экспертом мы рассматриваем наилучшие способы утоления жажды, разбираемся, какую воду выбирать, и раскрываем несколько мифов о водопотреблении. Среди новых видов воды на прилавках супермаркетов — водородная, щелочная, кокосовая, с коллагеном.

Фото: commons.wikimedia. org by Jonathan Wilkins is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Эксперты помогают определить, стоит ли переплачивать за эстетичные бутылки, рекомендуют оптимальное количество воды в день и делятся секретами расшифровки информации на этикетках. Советы по правильному питью включают в себя рекомендуемые объемы воды для мужчин и женщин, полезные привычки, такие как утренний стакан воды перед завтраком, предостережения от переусердствования перед сном, и подчеркивают важность увлажнения в период тренировок, беременности, кормления грудью и при отравлении.

Время приема воды также рассматривается с практическими рекомендациями, включая утренний стакан натощак, регулярные приемы в течение дня и ограничение потребления перед сном.