Как рацион воздействует на состояние кожи и какие средства по уходу могут справиться с проблемами

Как питание влияет на кожу и какая косметика поможет от проблем

1:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сбалансированный и здоровый рацион благоприятно воздействует на состояние кожи, согласно врачу-дерматологу и косметологу Наталье Назаровой из клиники Remedy Lab. Хотя диета вряд ли может полностью излечить дерматологические проблемы, коррекция питания часто приводит к положительным изменениям в состоянии кожи. Рекомендуется исключить фастфуд, газированные напитки, уменьшить потребление острой и соленой пищи, а также заменить обычный шоколад на горький, соблюдая принцип умеренности в питании.

Фото: pinger.pl

Оптимальное количество белка в рационе является ключевым для поддержания здоровья и молодости кожи. Белки, такие как коллаген, кератин и меланин, являются основными строительными блоками кожи и синтезируются из аминокислот, поступающих из белковой пищи. Рекомендуется включать белковые продукты в каждый прием пищи, примерно в объеме 15-20% от общей калорийности рациона в сутки.

Избегание избытка сладкого и ограничение термической обработки продуктов являются также важными мерами. Избыток сахара может привести к чрезмерному затвердеванию коллагена, вызывая потерю упругости кожи. Ограничение простых углеводов до 10% от общей калорийности рациона рекомендуется для контроля потребления сахара. Термическая обработка продуктов, особенно животного происхождения, может увеличивать конечные продукты гликирования, поэтому рекомендуется минимизировать ее, а также увеличивать потребление антиоксидантов из овощей, фруктов, ягод, цельнозерновых злаков и бобов.