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Как достичь роста длинных и прочных ногтей

Как отрастить длинные и крепкие ногти

1:35
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Отращивание здоровых и крепких ногтей включает в себя несколько этапов, начиная от подготовки и заканчивая соблюдением правил ухода. Эксперт Виктория Крамаренко, мастер маникюра и лауреат международных конкурсов ногтевой эстетики, предостерегает следующие шаги:

Как отрастить длинные и крепкие ногти
Фото: blncdbeauty.com/
  1. Снимите старый лак с использованием мягких средств, чтобы избежать повреждения ногтевой пластины. Затем нанесите укрепляющее масло для кутикулы и витамин Е.
  2. Выполните гигиенический маникюр раз в две недели, чтобы придать ногтям желаемую форму, удалить излишнюю кутикулу и подготовить их к дальнейшим процедурам.
  3. Регулярно ухаживайте за кутикулой, проводя массаж зоны матрикса утром, днем и вечером с использованием специального масла, стимулируя кровообращение и ускоряя рост ногтей.
  4. Поддерживайте ногти с помощью питательных ванночек с морской солью. Разведите соль в теплой воде и погружайте ногти в ванночку раз в неделю.
  5. Избегайте вредных привычек и учтите, что ногти растут лучше, если руки не подвергаются механическим повреждениям. Носите перчатки при контакте с бытовой химией и избегайте использования ногтей в качестве инструментов.

Укрепление ногтей также включает в себя использование внешних препаратов с коллагеном, таких как сыворотки, регулярное применение увлажняющих кремов и предотвращение воздействия веществ, разрушающих ногтевые пластины. Системные препараты, такие как биотин, витамин D3 и цинк, могут быть эффективными и должны подбираться с учетом индивидуальных особенностей пациента врачом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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