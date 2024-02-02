Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы пять признаков того, что в бак залит плохой бензин
Хирург Авакян заявил, что курение приведет к гангрене и ампутации ноги
Трихолог — о выпадении волос, правильном уходе и плазмотерапии
Технический специалист дал советы, как подготовить автомобиль к долгому путешествию
Ученые назвали причину долговечности древних построек майя
Стрии: откуда берутся растяжки на коже и как от них избавиться
Косметолог Проскурина назвала солнцезащитный крем необходимым средством для кожи зимой
Автоэксперт перечислил способы защиты автомобиля от коррозии
Британия предложила отправить на Украину экспедиционный корпус НАТО
8 масел из природы для ухода за кожей: от масла жожоба до масла подсолнечника

8 натуральных масел для ухода за телом: от жожоба до подсолнечного

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Естественные продукты проявляют эффективность в уходе за кожей, не уступая дорогостоящей косметике с насыщенным составом. Представляем масла, которые могут заменить уходовые продукты.

8 натуральных масел для ухода за телом: от жожоба до подсолнечного
Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кокосовое масло:

  • Извлеченное из копры, обладает антибактериальными свойствами.
  • Увлажняет, устраняет шелушения, исцеляет раны.
  • Не рекомендуется для жирной кожи из-за возможного забивания пор.

Миндальное масло:

  • Имеет успокаивающие свойства и предотвращает потерю влаги.
  • Богато витамином E, защищающим от ультрафиолета и старения.
  • Помогает предотвратить растяжки, устраняет зуд и покраснения.

Масло вечерней примулы:

  • Содержит полиненасыщенные жирные кислоты и обладает противовоспалительными свойствами.
  • Борется с акне, укрепляет липидный барьер, регулирует выработку жира.

Оливковое масло:

  • Содержит витамины A, E, D и K.
  • Увлажняет, защищает от свободных радикалов, предотвращает появление морщин.

Масло виноградных косточек:

  • Легко впитывается, богато жирными кислотами и витамином E.
  • Обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами.

Масло какао:

  • Увлажняет, повышает эластичность, защищает от ультрафиолета.
  • Помогает разгладить морщинки, обладает тонким сладким ароматом.

Масло жожоба:

  • Увлажняет, защищает от микробов, не активизирует потовые железы.
  • Некомедогенное, регулирует выработку кожного жира.

Подсолнечное масло:

  • Содержит витамины A и E, действует как антиоксидант.
  • Легкое, нежирное, подходит для чувствительной кожи, увлажняет и поддерживает целостность верхнего слоя кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности

Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.

Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Неопытные хозяйки используют в качестве половой тряпки старые вещи: почему это вредно
Кусты клубники будут утопать в больших и тяжелых ягодах: 4 совета, как этого добиться
Любите пюре? Тогда посадите эти сорта картофеля
Противостояние на границе Техаса обостряется в связи с начавшимися праймериз в США Дмитрий Плотников ВСУ вербуют солдат и специалистов через "сайт вакансий": от разведчика до командира катера Андрей Николаев Главный поэтический вечер страны прошел в Театре на Трубной Анжела Якубовская
Как деды и бабки выращивали урожай овозей на зависть всем: есть маленькая и дешевая хитрость
Смородина даст образцовый урожай, который и не снился: подготовьте ей картофельную кожуру
3 полезных растения, которые разрастаются как сорняки и причиняют головную боль дачникам
3 полезных растения, которые разрастаются как сорняки и причиняют головную боль дачникам
Последние материалы
Хирург Авакян заявил, что курение приведет к гангрене и ампутации ноги
Трихолог — о выпадении волос, правильном уходе и плазмотерапии
Технический специалист дал советы, как подготовить автомобиль к долгому путешествию
Ученые назвали причину долговечности древних построек майя
Стрии: откуда берутся растяжки на коже и как от них избавиться
Косметолог Проскурина назвала солнцезащитный крем необходимым средством для кожи зимой
Автоэксперт перечислил способы защиты автомобиля от коррозии
Британия предложила отправить на Украину экспедиционный корпус НАТО
Ефим Шифрин рассказал о своём репрессированном на Колыму отце
Учёные провели исследование необычной формы сна морских слонов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников