8 масел из природы для ухода за кожей: от масла жожоба до масла подсолнечника

8 натуральных масел для ухода за телом: от жожоба до подсолнечного

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Естественные продукты проявляют эффективность в уходе за кожей, не уступая дорогостоящей косметике с насыщенным составом. Представляем масла, которые могут заменить уходовые продукты.

Фото: commons.wikimedia.org by Elizaveta Usova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Кокосовое масло:

Извлеченное из копры, обладает антибактериальными свойствами.

Увлажняет, устраняет шелушения, исцеляет раны.

Не рекомендуется для жирной кожи из-за возможного забивания пор.

Миндальное масло:

Имеет успокаивающие свойства и предотвращает потерю влаги.

Богато витамином E, защищающим от ультрафиолета и старения.

Помогает предотвратить растяжки, устраняет зуд и покраснения.

Масло вечерней примулы:

Содержит полиненасыщенные жирные кислоты и обладает противовоспалительными свойствами.

Борется с акне, укрепляет липидный барьер, регулирует выработку жира.

Оливковое масло:

Содержит витамины A, E, D и K.

Увлажняет, защищает от свободных радикалов, предотвращает появление морщин.

Масло виноградных косточек:

Легко впитывается, богато жирными кислотами и витамином E.

Обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами.

Масло какао:

Увлажняет, повышает эластичность, защищает от ультрафиолета.

Помогает разгладить морщинки, обладает тонким сладким ароматом.

Масло жожоба:

Увлажняет, защищает от микробов, не активизирует потовые железы.

Некомедогенное, регулирует выработку кожного жира.

Подсолнечное масло:

Содержит витамины A и E, действует как антиоксидант.

Легкое, нежирное, подходит для чувствительной кожи, увлажняет и поддерживает целостность верхнего слоя кожи.